孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網

南韓演員孫藝真於1月11日迎來44歲生日，近日她在個人IG分享慶生照片與一段家庭短片，畫面溫馨又真實，沒有浮誇排場，卻因為滿滿的幸福感而迅速在網路上引發熱烈討論。

其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻用帶點無奈又寵溺的語氣回應：「不行啊，我得先許願才能吹啊！」等蠟燭一吹完，兒子又興奮大喊：「吃炸雞吧！」

不少粉絲看完影片後紛紛留言表示「太可愛了」、「聲音聽起來真的長大了」、「這根本是最幸福的生日禮物」。也有人注意到拍攝角度與現場氛圍，推測影片很可能是由老公玄彬掌鏡，尤其在兒子唱歌與催促媽媽時，鏡頭後似乎傳來憋笑的聲音，讓粉絲忍不住腦補一家三口和樂融融的畫面。

孫藝真與玄彬婚後依然保持低調，但偶爾透過社群分享生活點滴，每一次露面都能感受到穩定又溫暖的家庭氛圍。這次罕見曝光兒子的聲音與互動，也讓粉絲直呼「這一家真的太幸福」。

