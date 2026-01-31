孫藝真在家追劇狂讚「老公太棒了」 玄彬驕傲放閃曝私下超甜對話

《韓國製造》是玄彬（左）與導演禹民鎬二度合作的作品。（Disney＋提供）

玄彬和鄭雨盛主演韓劇《韓國製造》去年平安夜上線，一舉奪下2025年Disney＋亞太地區首播觀看次數冠軍的韓國原創影集（根據上線後 28 天內的觀看次數統計），他近日接受韓媒專訪，也被問到妻子孫藝真（前譯孫藝珍）的追劇心得，不忘驕傲放閃：「作品開播的第一天，她就主動幫我在社群軟體上宣傳了！」

玄彬也甜蜜表示：「她很喜歡！因為這部作品展現出我作為演員從未見過的一面」，也分享愛妻最印象深刻的場景是自己和鄭雨盛在監獄中的打鬥戲，後續走出監獄、讓同僚為自己點菸的一幕更讓孫藝真大讚「為什麼你的表情和語氣可以這麼好？」至於兒子因為年紀尚小還無法觀看這部作品，玄彬為了詮釋情報部特工特地增重14公斤，開玩笑表示：「現在孩子應該覺得我像個巨人，而不是好親近的老爸」。

鄭雨盛在《韓國製造》中是玄彬的頭號宿敵。（Disney＋提供）

首季故事圍繞由玄彬飾演的白冀兌，表面看似是韓國中央情報部的高官、暗地裡卻掌控著龐大的販毒帝國，對於權力的強烈慾望使他過上驚險的雙面人生。白冀兌也憑藉智慧與手段迅速攀上權力高峰，不但成功壯大勢力、保護弟弟、更替情報部賺進大把鈔票，看似勢不可擋的他卻有一位頭號宿敵，就是鄭雨盛飾演的不收賄、不妥協、不畏強權的鐵血檢察官張健榮，一場你死我活的權力對決就此展開。

《韓國製造》第一季全6集已全數在Disney＋上線，第二季預定在今年下半年公開。

