孫藝真幸福慶生！3歲兒奶音狂催「快吹蠟燭」原因讓老媽笑歪腰

孫藝真慶祝44歲生日，被兒子的童言童語笑到歪腰。（圖／IG@yejinhand）

南韓女星孫藝真昨（15日）迎來一場難忘的44歲生日，和老公玄彬、3歲兒子「甜豆」在家共度幸福的歡樂時光。而她也將慶生的畫面PO到社群平台上，罕見分享甜豆為他唱生日快樂歌，童言童語的奶音讓大家笑翻。

孫藝真寫下：「多虧了大家，我度過了一個非常幸福的生日，謝謝你們，我愛你們！」並曬出好幾張日常生活照片，與大家分享44歲生日的喜悅。其中一段影片是她在家裡慶祝，穿上浮誇的壽星裝扮，盡情享受兒子甜豆的唱歌祝福。

沒想到唱完後，甜豆不斷催促著媽媽趕快吹蠟燭，「快點吹！大力地吹！唱完一定要吹！」但孫藝真雙手合十地笑著說「唉喲！等一下，我要先許願才能吹啊！」但甜豆語氣超急，「要快點吹才行啦！」

原來兒子只想趕快吃炸雞，才會叫孫藝真趕快吹蠟燭。（圖／IG@yejinhand）

好不容易吹完後，甜豆又在旁邊笑說，「隨便吹熄的話，煙霧會散得到處都是耶！那好了，我們來吃炸雞吧！」童言童語讓孫藝真在鏡頭前笑到歪腰，就連負責掌鏡的老爸玄彬都忍不住笑出聲，也透露一家三口的可愛生活日常。

