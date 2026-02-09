孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

玄彬讚嘆孫藝真手藝。（圖／翻攝自YouTube）

韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。

從曝光畫面可以看到，玄彬去年（2025）為了宣傳新戲而來到李英子節目作客，當下被問到關於新年餐點，他大方提到妻子每年都會煮給全家吃的「海藻牡蠣年糕湯」，分享過程中還偷偷放閃，忍不住豎起大拇指稱讚孫藝真，顯見夫妻感情很好。

其實，玄彬跟孫藝真是演藝圈公認的模範夫妻，雖然生活低調，但偶爾還是會從社群流露出甜蜜氛圍，今年1月孫藝真慶生時，全家人齊聚唱生日快樂歌祝福，而3歲兒子還連連催促孫藝真吹蠟燭，理由竟是想快點吃雞腿，逗趣場面讓鏡頭外的玄彬憋不住笑。

玄彬分享新年料理。（圖／翻攝自YouTube）

