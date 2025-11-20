孫藝真短髮露背太辣！第46屆青龍獎紅毯「最美TOP6」，潤娥頂級美貌搭紅色禮服根本是「人間玫瑰」
韓國影壇年度盛事「第46屆青龍電影獎」盛大登場！除了備受矚目的獎項歸屬，星光熠熠的紅毯更是女星們的時尚戰場。女星們無懼寒風紛紛換上最具誠意的戰袍爭艷。從影后孫藝真的俐落短髮露背裝，到新生代女神金玟周的仙氣白紗，再到潤娥那一襲驚艷全場的紅色禮服，每一位都美得各有千秋。究竟誰才是今晚的紅毯最美？快來看看這場視覺饗宴的精彩盤點！
孫藝真：俐落短髮 x 珍珠露背，優雅與性感的完美平衡
今晚的紅毯女王非孫藝真莫屬！她捨棄了以往溫柔的長捲髮，以一頭俐落的耳下短髮驚喜亮相，髮尾微濕的線條感增添了幾分率性與現代感。禮服選擇上，她身穿一襲銀白色珠光長裙，細密的珍珠與亮片交織出如魚鱗般的光澤，在燈光下閃閃發光。最令人驚豔的是轉身後的大露背設計，幾條極細的肩帶勾勒出她完美的背部線條，性感卻不失高級感。妝容部分則強調清透的水光肌與自然的粉嫩唇色，展現出從容自信的影后氣場。
潤娥：展現頂級美貌宛如明豔動人的人間玫瑰
在一片黑白禮服中，少女時代的門面、轉型演員大成功的潤娥，以一襲正紅色禮服殺出重圍，成為紅毯上最搶眼的存在。胸前的立體花朵裝飾增添了浪漫氣息，飄逸的雪紡裙襬則隨著她優雅的步伐搖曳生姿。為了配合這身明豔的戰袍，潤娥的妝容也展現了不同以往的成熟女人味，搭配一頭柔順的長直髮，整個人宛如一朵盛開的紅玫瑰。她那標誌性的甜美笑容配上熱情的紅色，自信且充滿魅力，各種可愛的比心動作更是融化了現場媒體與粉絲的心，再次證明了「紅毯女神」的地位不可撼動。
朴智賢：優雅盤髮 x 氧氣瀏海，極簡奢華的黑天鵝
朴智賢憑藉電影《窺鏡》勇奪第46屆青龍獎最佳女配角。紅毯上，她身穿一襲黑色修身禮服，胸前的銀色鑽飾與優雅盤髮相互輝映，完美展現其著名的「天鵝頸」與直角肩。整體造型宛如高貴黑天鵝，在極簡中流露奢華氣質，成為當晚演技與美貌雙贏的焦點。妝容部分她維持韓系清透水光肌，強調肌膚原本的質感。眼妝乾淨深邃，睫毛根根分明，搭配顯氣色的珊瑚粉色唇彩，讓整體氣色看起來紅潤有精神。配飾方面，她選擇了小巧精緻的鑽石耳環與手鍊，與禮服胸口的鑽飾相呼應，沒有過多繁複的珠寶堆疊，完美詮釋了「Less is More」的高級時尚感。
韓志旼：黑色絲絨 x 挖空設計，低調中的奢華性感
氣質女神韓志旼與男神李帝勳一同踏上紅毯。她身穿一襲黑色絲絨禮服，材質本身就帶有秋冬的高級質感。看似保守的黑色，卻在腰間做了大膽的挖空設計，隱約露出纖細的小蠻腰，展現了高級的性感小心機。髮型上，她選擇了溫柔的波浪長捲髮，搭配優雅的垂墜式耳環，妝容則以大地色眼影與豆沙色唇彩為主，整體造型低調奢華，完美襯托出她知性優雅的氣質。
金玟周：浪漫大捲 x 純白平口，人間仙女降臨
新生代女神金玟周選擇了最經典也最不出錯的純白平口禮服。簡約的剪裁凸顯了她優越的直角肩與鎖骨線條，腰間的立體抓皺設計則勾勒出纖細腰身。髮型上她以一頭烏黑濃密的浪漫大捲髮披肩，髮絲的光澤感極佳，搭配精緻的鑽石項鍊與耳環，整個人散發出一種純淨、高貴的千金氣質。妝容重點放在根根分明的太陽花睫毛與粉嫩的腮紅，營造出楚楚動人的仙女氛圍。
盧允瑞：銀色亮片 x 公主頭，閃耀的精靈
以《浪漫速成班》走紅的盧允瑞，因為《聽說》入圍新人女演員獎，當晚化身閃耀的精靈。她身穿一件佈滿銀色亮片與水鑽的平口禮服，在閃光燈下折射出璀璨光芒。髮型部分她梳起了帶有空氣瀏海的公主頭，露出了修長的頸部線條，顯得格外青春俏皮。妝容清透，重點在於臥蠶的提亮與粉嫩的唇色，整體造型既隆重又不失少女的靈動感。
看更多 CTWANT 文章
韓國影史最甜一刻！玄彬、孫藝真青龍獎封帝后，孫藝真「兩輪大滿貫」無人能敵
連皮膚科院長都推薦！韓網爆火「7大低成本濕敷法」：冰美式、PDRN人工淚液，敷出女團水光肌
日本模特兒「不戒澱粉」也能維持46kg！「美顏+健康」一日三餐全公開，便利商店這瓶飲料意外成亮點
其他人也在看
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 54 分鐘前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 13 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
父母過世，房產怎麼分配最不傷手足和氣？只有1間房 vs 很多間房，精算師級「分產策略」大公開
會買房子的人，不一定知道怎麼登記。登記時沒想清楚，或上一代登出地球之前來不及妥善分配，導致兒女翻臉，或夫妻財產分配產生糾紛，新聞上多的是藝人、企業後代有類似情況。房屋的贈與、繼承或登記各有學問，但根本關鍵還是避免拿房產來考驗人性！Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 19 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老闆換人當？阿堂鹹粥招牌「2字突消失」原因曝光
先前因為調漲售價引起討論的「阿堂鹹粥」，近期被發現店面出現大變動，招牌、菜單上都少了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。據悉，這跟老闆阿堂幫兒子作保而欠債有關。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 9 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 16 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前