孫藝真「雙胞胎夢」成真！隔17年奪青龍影后 玄彬傲嬌反應曝光

南韓女星孫藝真與老公玄彬在今年青龍電影獎頒獎典禮上，分別奪下影帝、影后與人氣獎，兩人不僅在宣布得獎時深情擁抱，互相在台上向對方告白，溫馨畫面瞬間成為全場最亮眼的一幕。

孫藝真近日接受韓媒專訪，笑說：「頒獎典禮一結束就立刻投入下一部作品拍攝，忙到不可開交，現在回想起青龍電影獎都覺得像很久以前的事了。今年真的完全沒預料到會得獎，老實說好像把得獎慾望放得很低，所以連得獎感言都沒準備就上台了。現在想想，真該準備得更周全一點」。

孫藝真、玄彬獲獎時擁抱，成為話題。（圖／翻攝自Naver）

相隔17年再度拿下影后，孫藝真表示更讓她感動的是拿下人氣獎，「多虧粉絲瘋狂投票，我才能拿到這個獎。」笑說當天早上還很興奮地對老公說：「我們第一名耶！要去領人氣獎囉！」便問玄彬「你有準備得獎感言嗎？」結果對方直接說：「我哪有得什麼獎啦！去運動吧！」逗得她大笑。

孫藝真也分享，透露：「經紀人在青龍電影獎前幾天夢到我懷了雙胞胎，一開始還覺得好笑，結果隔天他又夢到我中樂透，我本來就有點相信預知夢，現在想想，會不會其實是在預告我得青龍影后呢？總之真的很感謝經紀人，打算好好請他一頓。」

