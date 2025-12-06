孫金清日本旅遊贊助金 12/13下週六鳳蓮宮發放

前新竹縣議員孫金清今天宣布，下週六正式發放千名新豐鄉親的遊日贊助金。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕前新竹縣議員孫金清的千名新豐鄉親遊日贊助金，將在下週六(13日)早上9點到下午4點於新豐鳳蓮宮發放，他說，屆時現場發放的是新台幣，每人3600元，請之前順利登記成功的這1000名鄉親，屆時帶著身分證到場，告知序號即可領取。

人稱「孫大炮」的孫金清，因為不滿中國下達遊日禁令，感念過去日相安倍晉三幫助台灣鳳梨農度過困境，也謝謝現任首相高市早苗的親台態度，所以上個月決定自掏腰包新台幣360萬，要贊助1000名新豐鄉民，每人日幣1萬8000元去旅遊日本。

他說，他已經備好新台幣準備在下週六於鳳蓮宮發放，換算下來，獲得贊助的鄉親每人可領新台幣3600元，還請大家在當天早上9點以後、下午4點之前到鳳蓮宮領取，務必攜帶身分證且告知當初成功登記的排序號碼。

另外他也另外加贈胸章、背包貼紙各3000份，歡迎近期有意前往日本的民眾都可到場索取。

新竹縣新豐鄉鳳蓮宮下週六將成為「孫大炮」千人遊日贊助金的發放處。(記者黃美珠攝)

