孫錫求主演作品傳捷報 台灣投資劇情長片首入圍日舞影展主競賽

台、美、韓跨國合製的《Bedford Park》入圍2026年日舞影展主競賽項目。（遠傳提供）

由韓星孫錫求、崔嬉序主演，台、美、韓跨國合製的電影《Bedford Park》入圍2026年日舞影展主競賽單元「U.S. Dramatic Competition」，創台灣投資劇情長片首次入圍該影展主要競賽項目的歷史紀錄。

《Bedford Park》由《西雅圖夜未眠》製作人Gary Foster與編劇兼導演Stephanie Ahn攜手合作，打造深入人心的劇情故事。本片監製之一、遠傳總經理井琪表示，本片在全球最具指標性的獨立電影殿堂脫穎而出，說明台灣在國際影視產業具有不可忽視的潛力。遠傳投入影視內容的目標就是與志同道合的夥伴合作、資源整合，打造具全球競爭力的台灣內容生態系。

廣告 廣告

劇情描述從小在美國新澤西成長的韓裔女子，面對韓國移民家庭的責任與美國身份認同而左右為難。她邂逅背負破碎過往的前摔角選手，兩人踏上意外的情感旅程，在保有自我、文化束縛與真愛的拉扯中，建立深刻獨特的羈絆。

本片於美國完成攝製、全片英文發音，兼具藝術性與國際市場潛力。主要演員孫錫求的代表作包括《我的出走日記》《犯罪都市2》；崔嬉序曾橫掃韓國青龍、百想等11項新人獎。

遠傳近年積極推動台灣內容走向國際，並以實際成果證明策略成效，參與作品包括：《青春18×2通往有你的旅程》《最親愛的陌生人》等。前者全球票房近2千萬美元，榮登2024年台灣國片票房亞軍。導演藤井道人今年3月獲日本學院獎最佳導演殊榮。後者由日本影帝西島秀俊、金馬影后桂綸鎂主演，由以《失序男孩》獲盧卡諾影展最佳新銳導演的日本導演真利子哲也執導，預計明年初在台上映。

日舞影展由已故演員暨導演勞勃瑞福於1981年創辦，為獨立電影創作者提供自由創作的平台。四十多年來，日舞影展已成為全球最具影響力的獨立電影殿堂，知名導演柯恩兄弟、克里斯多福諾蘭等都在此嶄露頭角。

更多鏡週刊報導

小男孩看到楊貴媚當場失望落淚 金馬影后憑一招讓他破涕為笑

陳意涵被導演逼哭 挑戰「淚之女王」與「走音天后」

《深度安靜》浪漫邂逅 張孝全、林依晨即興演出「無聲勝有聲」