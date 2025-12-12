孫錫求主演！台灣投資跨國電影傳捷報 首次入圍2026日舞影展主競賽

台灣電影迎來歷史性突破！由遠傳投資的跨國合製電影《Bedford Park》正式入圍2026年日舞影展（Sundance Film Festival）主競賽單元「U.S. Dramatic Competition」，這是台灣投資電影首次入圍該影展主要競賽項目，由韓國演員孫錫求與崔嬉序主演，備受國際矚目。

電影《Bedford Park》入圍2026日舞影展，創下臺灣投資電影首次入圍該影展主要競賽項目的歷史紀錄。（圖／ 遠傳提供 ）

《Bedford Park》由《西雅圖夜未眠》知名製作人Gary Foster與編劇兼導演Stephanie Ahn聯手打造，講述一位在美國新澤西長大的韓裔女子，陷於韓國移民家庭責任與美國身份認同的掙扎中。她邂逅一名背負破碎過往的前摔角選手，兩人展開一段意外的情感旅程，在自我、文化束縛與真愛間建立深刻羈絆。該片在美國完成拍攝，全片以英文發音，展現藝術性與國際市場潛力。

廣告 廣告

遠傳總經理井琪作為本片監製之一表示，《Bedford Park》能在全球最具指標性的獨立電影殿堂脫穎而出，顯示台灣在國際影視產業的潛力不容小覷。她強調，遠傳投入影視內容的目標是與夥伴合作、整合資源，打造具全球競爭力的台灣內容生態系，這次入圍是遠傳持續前行的動力，也是開拓國際市場的重要一步。

日舞影展由美國知名演員暨導演勞勃·瑞福（Robert Redford）於1981年創辦，作為獨立電影創作者的自由發聲平台，逾四十年來成為全球最具影響力的獨立電影殿堂。許多知名導演如柯恩兄弟、克里斯多福·諾蘭都曾在這裡嶄露頭角。《Bedford Park》能在如此重要的舞台獲得認可，彰顯遠傳投資策略與國際合作的成果。

延伸閱讀

花蓮毒駕男行車糾紛！竟亮武士刀恐嚇2駕駛 下場曝

12/13大陸冷氣團殺到！苗栗以北低溫下探10度

影/台鐵吉安站莽男搭霸王車 還猛推、毆打站務員