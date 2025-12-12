孫錫求全英文主演 台灣投資電影首度殺進日舞主競賽單元

孫錫求和崔嬉序主演《Bedford Park》入圍日舞影展。（遠傳提供）

韓國男神孫錫求（前譯孫錫久）和崔嬉序主演跨國合製電影《Bedford Park》入圍2026全球最大獨立電影展日舞影展（Sundance Film Festival）主競賽單元「U.S. Dramatic Competition」，創下台灣投資電影首次入圍該影展主要競賽項目的歷史紀錄。

該片由《西雅圖夜未眠》知名製作人Gary Foster與編劇兼導演Stephanie Ahn攜手合作，描述一位自小在美國新澤西成長的韓裔女子，置身在對韓國移民家庭的責任與美國身份認同之間，左右為難。當她邂逅了背負過著破碎過往的前摔角選手後，2人踏上意外的情感旅程，在保有自我、文化束縛與真愛的拉扯中，建立起深刻獨特的羈絆。

廣告 廣告

曾演出《我的出走日記》、《犯罪都市2》的韓國實力派演員孫錫求，搭檔橫掃韓國青龍、百想等11項新人獎的崔嬉序領銜主演，全片於美國完成攝製、英文發音，此片監製之一、遠傳總經理井琪表示，《Bedford Park》能在全球指標性的獨立電影殿堂脫穎而出，說明台灣在國際影視產業具有不可忽視的潛力。

更多中時新聞網報導

李安不怕被取代憂人類思想AI化

薔薔同框法拉利姐展露蜜桃臀

現金、保障型資產 宜配置3成以上