孫錫求新片傳捷報 台灣投資電影首入圍日舞主競賽

（中央社記者王心妤台北12日電）全球最大獨立影展日舞影展公布入圍片單，跨國合製電影Bedford Park入圍主競賽，這也是台灣投資的電影首次入圍日舞主競賽，由韓國演員孫錫求主演。

根據電影公司提供資料，Bedford Park此次入圍日舞影展主競賽單元U.S. Dramatic Competition，創下台灣投資電影首次入圍該影展主要競賽項目的歷史紀錄。此片由韓國演員孫錫求、崔嬉序主演，並由編導Stephanie Ahn與電影「西雅圖夜未眠」製作人Gary Foster共同合作。

廣告 廣告

此片監製之一、遠傳總經理井琪表示，這部片能在全球指標性的獨立電影殿堂脫穎而出，說明台灣在國際影視產業具有不可忽視的潛力。而遠傳投入影視的目標是打造具全球競爭力的台灣內容生態系，這次獲肯定是開拓國際視野與市場的重要里程碑。

Bedford Park故事描述自小在美國成長的韓裔女子，面對韓國移民家庭責任與美國身分認同的掙扎，當她邂逅背負過去的前摔角選手後，踏上意外情感旅程並建立起羈絆。電影在美國完成拍攝和製作、全片英文發音。（編輯：張雅淨）1141212