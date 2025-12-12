孫錫求新片傳捷報 台灣投資電影首入圍日舞主競賽
（中央社記者王心妤台北12日電）全球最大獨立影展日舞影展公布入圍片單，跨國合製電影Bedford Park入圍主競賽，這也是台灣投資的電影首次入圍日舞主競賽，由韓國演員孫錫求主演。
根據電影公司提供資料，Bedford Park此次入圍日舞影展主競賽單元U.S. Dramatic Competition，創下台灣投資電影首次入圍該影展主要競賽項目的歷史紀錄。此片由韓國演員孫錫求、崔嬉序主演，並由編導Stephanie Ahn與電影「西雅圖夜未眠」製作人Gary Foster共同合作。
此片監製之一、遠傳總經理井琪表示，這部片能在全球指標性的獨立電影殿堂脫穎而出，說明台灣在國際影視產業具有不可忽視的潛力。而遠傳投入影視的目標是打造具全球競爭力的台灣內容生態系，這次獲肯定是開拓國際視野與市場的重要里程碑。
Bedford Park故事描述自小在美國成長的韓裔女子，面對韓國移民家庭責任與美國身分認同的掙扎，當她邂逅背負過去的前摔角選手後，踏上意外情感旅程並建立起羈絆。電影在美國完成拍攝和製作、全片英文發音。（編輯：張雅淨）1141212
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 159
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 76
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 100
70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！
最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
郭婷婷曾被譽「徐若瑄接班人」現況曝 一度到居酒屋打工陷迷惘
【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 25
稱拒絕相信音樂「3條件」被斷聯 朱孝天：太昧良心
F4重組巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」獨缺朱孝天，8日他發布影片聲明，表示自己這段期間是因為不答應對方3個條件，從此被單方面斷聯，並點名要求「艾姐」別再潑髒水、抹黑。對此，有網友留言追問朱孝天到底是什麼條件，他則回應：「太昧良心了」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 17
范冰冰赤腳插秧影片曝光！毀容式演技奪金馬 餵水蛭「重生血淚史」曝光
范冰冰以《地母》拿下第62屆金馬獎影后，導演張吉安透露，當初決定與范冰冰合作時，他心中最大的擔憂不是演技，而是她耀眼的明星光芒是否能融入《地母》貼近土地、民俗與底層生活的世界。但他的疑慮被范冰冰一句話給消除，范冰冰說：「導演你叫我做什麼，我就照著做。我不能有疑惑，因為我沒有把握。」鏡報 ・ 8 小時前 ・ 28
掰了24年《大集合》！胡瓜「首出面鬆口」確定不續約：1/31最後一集
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，先前週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。對此胡瓜今出席新節目記者會也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 15
胡瓜退出《綜藝大集合》 主持24年「只做到明年一月」
胡瓜12日出席新節目《週末最強大》時，鬆口有自己主持內容的《綜藝大集合》已經錄製最後一集，內容將於明年（2026）一月播出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 24
胡宇威罕見動怒痛罵航空公司 陳庭妮還原事件真相
陳庭妮表示當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，要搭美國國內航班到紐約找妹妹，結果飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，最糟糕的是航空公司後續也沒有提供完整的配套措施，才讓胡宇威大暴怒。陳庭妮得知來龍去脈後立刻安撫老公，並說：「還好你英文很好，我遇到的話還會有...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 14
差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升！台灣女星陳妍希與小19歲的周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姊弟戀，甜蜜指數爆表，僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部《雙軌》則由虞書欣與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。TVBS新聞網 ・ 2 天前 ・ 9
被踢出F4！朱孝天遭網虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵
被踢出F4！朱孝天遭虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵造咖 ・ 2 天前 ・ 30
《暴君的廚師2》作者親曝進度！大長今有望第二季登場 番外篇揭開「暴君穿越現代」真相
今夏人氣爆棚的韓劇《暴君的廚師》，結局讓人「餘韻猶存」，觀眾紛紛敲碗第二季，韓媒《IZE》獨家專訪了原著小說作者朴國宰，果不其然，給出確定拍攝第二季的答案！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 1
柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說
CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿C...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
賴瑞隆發「陳菊黑白照」又刪！他傻眼喊檢警
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，引發軒然大波，最終以和受害者家長和解落幕。不料賴瑞隆今（10）日突然在臉書發布陳菊...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 137
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 8