孫錫求新片台灣有投資！ 入圍2026日舞影展主競賽
以《我的出走日記》、《比天堂還美麗》等韓劇在台聞名的孫錫求，首度進軍好萊塢拍攝的新片《Bedford Park》捎來捷報，他與崔嬉序主演的該片，入圍全球最大獨立電影展日舞影展（Sundance Film Festival）2026主競賽單元U.S. Dramatic Competition！值得一提的是，該片集結台、美、韓跨國合製，也創下台灣投資電影首次入圍該影展主要競賽項目的歷史紀錄。
《Bedford Park》由《西雅圖夜未眠》知名製作人Gary Foster與編劇兼導演Stephanie Ahn攜手合作，描述一位自小在美國新澤西成長的韓裔女子，置身在對韓國移民家庭的責任與美國身份認同之間，左右為難。當她邂逅了背負過著破碎過往的前摔角選手後，兩人踏上意外的情感旅程，在保有自我、文化束縛與真愛的拉扯中，建立起深刻獨特的羈絆。本片於美國完成攝製、全片英文發音，兼具藝術性與國際市場潛力。
孫錫求與崔嬉序早在2014年就曾合作舞台劇，互動早已有默契，日舞影展形容：「孫錫求與崔嬉序，在充滿罪惡感、憤怒與『恨』所堆疊的人生中，讓角色彼此發現對方，並透過相遇走向療癒之路，細膩刻畫出兩名人物的內在光芒。」
日舞影展由已故的美國知名演員暨導演勞勃瑞福（Robert Redford）於1981年創辦，是為獨立電影創作者提供一個自由發聲的平台。40多年來，日舞影展已成為全球最具影響力的獨立電影殿堂，許多知名導演都曾參與、並在此嶄露頭角，包含柯恩兄弟、克里斯多福·諾蘭等名導。日舞影展不僅是新銳導演與創作者的夢想舞台，更是國際影壇發掘優秀作品的重要平台。
更多鏡報報導
李棟旭自招「太久沒見」！睽違8年再來台 粉絲見面會時間地點曝光
CORTIS人氣炸裂！小鐘認「撞臉馬丁」還cue吳麗萍組團 網笑：蕭亞軒會生氣
分手CP零互動！《請回答1988》團綜柳俊烈、惠利避同框 網笑喊：真有趣
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 3
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 22
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 1
70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！
最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這女人我最大 ・ 15 小時前 ・ 10
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 110
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 12
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 15
艾怡良《整形過後》演活媽媽桑！為討好金主隆乳求「越大越好」
金曲歌后艾怡良在《整形過後》挑戰外放嫵媚的媽媽桑Hana，為了討好金主（郭子乾 飾）不斷進出醫美診所，深信「越大越好」，對温昇豪飾演的整外神醫江浩宇露胸不斷要求，「漂亮還有更漂亮的，我要又大又挺又尖！」角色個性鮮明。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
范冰冰赤腳插秧影片曝光！毀容式演技奪金馬 水蛭啃咬「重生血淚史」曝光
范冰冰以《地母》拿下第62屆金馬獎影后，導演張吉安透露，當初決定與范冰冰合作時，他心中最大的擔憂不是演技，而是她耀眼的明星光芒是否能融入《地母》貼近土地、民俗與底層生活的世界。但他的疑慮被范冰冰一句話給消除，范冰冰說：「導演你叫我做什麼，我就照著做。我不能有疑惑，因為我沒有把握。」鏡報 ・ 16 小時前 ・ 32
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開
賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。太報 ・ 9 小時前 ・ 14
掰了24年《大集合》！胡瓜「首出面鬆口」確定不續約：1/31最後一集
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，先前週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。對此胡瓜今出席新節目記者會也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 33
胡宇威罕見動怒痛罵航空公司 陳庭妮還原事件真相
陳庭妮表示當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，要搭美國國內航班到紐約找妹妹，結果飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，最糟糕的是航空公司後續也沒有提供完整的配套措施，才讓胡宇威大暴怒。陳庭妮得知來龍去脈後立刻安撫老公，並說：「還好你英文很好，我遇到的話還會有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 14
胡瓜退出《綜藝大集合》 主持24年「只做到明年一月」
胡瓜12日出席新節目《週末最強大》時，鬆口有自己主持內容的《綜藝大集合》將於明年（2026）1/31錄製最後一集。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 26