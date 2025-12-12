孫錫求新片台灣有投資！ 入圍2026日舞影展主競賽

孫錫求主演的《Bedford Park》入圍日舞影展主競賽單元。遠傳提供

以《我的出走日記》、《比天堂還美麗》等韓劇在台聞名的孫錫求，首度進軍好萊塢拍攝的新片《Bedford Park》捎來捷報，他與崔嬉序主演的該片，入圍全球最大獨立電影展日舞影展（Sundance Film Festival）2026主競賽單元U.S. Dramatic Competition！值得一提的是，該片集結台、美、韓跨國合製，也創下台灣投資電影首次入圍該影展主要競賽項目的歷史紀錄。

《Bedford Park》由《西雅圖夜未眠》知名製作人Gary Foster與編劇兼導演Stephanie Ahn攜手合作，描述一位自小在美國新澤西成長的韓裔女子，置身在對韓國移民家庭的責任與美國身份認同之間，左右為難。當她邂逅了背負過著破碎過往的前摔角選手後，兩人踏上意外的情感旅程，在保有自我、文化束縛與真愛的拉扯中，建立起深刻獨特的羈絆。本片於美國完成攝製、全片英文發音，兼具藝術性與國際市場潛力。

孫錫求與崔嬉序早在2014年就曾合作舞台劇，互動早已有默契，日舞影展形容：「孫錫求與崔嬉序，在充滿罪惡感、憤怒與『恨』所堆疊的人生中，讓角色彼此發現對方，並透過相遇走向療癒之路，細膩刻畫出兩名人物的內在光芒。」

日舞影展由已故的美國知名演員暨導演勞勃瑞福（Robert Redford）於1981年創辦，是為獨立電影創作者提供一個自由發聲的平台。40多年來，日舞影展已成為全球最具影響力的獨立電影殿堂，許多知名導演都曾參與、並在此嶄露頭角，包含柯恩兄弟、克里斯多福·諾蘭等名導。日舞影展不僅是新銳導演與創作者的夢想舞台，更是國際影壇發掘優秀作品的重要平台。



