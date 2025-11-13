孫雯涉中國代理人案開審 美檢：貪婪、背叛紐約州

（中央社紐約12日綜合外電報導）前紐約州長辦公室副幕僚長孫雯今天出庭受審，她被控將自身影響力出賣給中國政府，並在COVID-19疫情期間透過州政府大量採購口罩非法獲利，檢方斥其貪婪、背叛紐約州。

美聯社報導，孫雯和其夫婿胡驍去年在美國打擊疑似中國間諜的行動中被捕，兩人今年6月再度被起訴，作為政府清查疫情詐欺的一環。

檢察官夏米（Amanda Shami）在開庭陳述中告訴陪審團：「孫雯是可以被收買的人。」

檢方表示，孫雯與胡驍透過非法行為賺取數以百萬計美元，同時還獲得其他好處，包括由中國官員私人廚師烹調的南京鹽水鴨等佳餚。

夏米說：「證據將顯示被告的貪婪，也將顯示他們的背叛。」

孫雯在中國出生，後來入籍美國，在州政府服務約15年，曾任州長辦公室副幕僚長兼顧問等職位。

孫雯否認未登記為外國政府代理人、與丈夫共謀洗錢、協助他人偽造簽證非法入境美國等指控。

胡驍也否認涉嫌洗錢、逃稅、共謀銀行詐欺及濫用身分等罪名。兩人都未被控從事間諜活動。

孫雯夫婦也否認涉及與口罩採購案相關的賄賂等罪名。

孫雯的律師謝佛（Jarrod L. Schaeffer）告訴陪審團，這些指控「毀了她一生的心血與信念」。

他表示，孫雯是以身為美國人為榮、忠誠的公務員，與中國的往來僅限於官方、合法職務範疇，例如擔任亞裔社群的聯絡窗口。

謝佛說，指控孫雯是外國代理人太過「荒謬」。他告訴陪審團：「琳達（孫雯）不需要登記為外國代理人，因為她根本不是。」

法官柯甘（Brian Cogan）說，審判預計將持續約一個月。

聯邦檢方指控，孫雯應中國官員要求，阻撓台灣外交官與州政府互動，並調整州政府的對外訊息，使其與中國政府立場一致。

夏米指出，相關證據包括孫雯與中國駐紐約總領事館聯繫，就阻撓台灣外交官與州政府互動「邀功」的訊息，以及在未經授權下，以州長名義向中國代表團發出邀請函。

檢方還說，胡驍有一份記錄回扣金額的表格，並企圖以岳母名義開設銀行帳戶進行洗錢。

孫雯夫婦在紐約長島擁有一棟價值360萬美元（約新台幣1.1億元）的豪宅，在夏威夷也有一套價值190萬美元（約新台幣6000萬）的公寓，還有法拉利（Ferrari）等豪車。

檢方也指控這對夫婦利用孫雯在前任州長古莫（Andrew Cuomo）政府中負責採購防疫物資的職位，從口罩採購案中收取數百萬美元回扣。

夏米告訴陪審團：「琳達（孫雯）不僅因替中國政府工作背叛紐約州政府，也在紐約人最脆弱的時刻背叛了他們。」

檢方說，在2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之初，孫雯向州政府推薦兩間防護裝備供應商，一間由其表親經營，另一間與胡驍的商業夥伴有關，並謊稱這兩間公司皆獲中國政府推薦，幫助兩間公司拿下州政府訂單。

孫雯並未向州政府披露他們夫婦與這些公司的關係。紐約州政府於2020年3月與這兩家公司簽署合約並支付超過4400萬美元，孫雯夫婦事後收取約230萬美元回扣。

在2024年9月的國會聽證會上，古莫說：「她（孫雯）只是我團隊裡的基層員工。就算她現在坐在這裡，我也認不出來。」

現任州長侯可（Kathy Hochul）辦公室則說，州政府發現孫雯行為不當的證據後，已終止她的聘僱合約。

聲明指出：「我們在2023年3月發現其行為不當後，已立即將她解雇並向執法單位通報，並配合當局調查。」（編譯：劉文瑜）1141113