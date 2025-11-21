孫雯胡驍案 多名證人揭影響州府採購防護用品

20日是孫雯胡驍案開庭第六天，法庭繼續傳喚證人就州府在疫情期間購買個人防護用品作證，也傳喚了幾位與胡驍有金錢往來的人出庭。

卡羅爾(Sean Carroll)在新冠疫情期間擔任州府總務辦公室(Office of General Service NYS)採購主任，也是州府首席採購官。卡羅爾作證說，孫雯當時向他大力推薦江蘇省江蘇匯鴻國際集團同泰貿易有限公司(High Hope)生產的口罩。最後該公司拿到了紐約州府的合同，一份是採購500萬個口罩的合同，金額295萬元；另一份是採購1600萬個口罩的合同，金額1200萬元。

州府IT工作人員布萊爾(Tammy Bleyl)出庭作證說，孫雯的州府工作郵件中有一份當時江蘇省商務廳代表陳鑫發給紐約州經貿廳，並抄送給孫雯的電郵，其中推薦了四家口罩生產企業，江蘇、深圳和上海各一家，但江蘇匯鴻國際(High Hope)並不在其中，孫雯在保存這份文件時，將被推薦的四家口罩企業的第一家改為江蘇匯鴻國際，第二第三家企業不變，第四家被刪除。不過布萊爾強調，孫雯最後並沒有發送這份經過修改的電郵。

州府總務辦公室商業服務中心經理加拉奇(Karen Gallacci)說，州府和中國企業簽署採購個人防護用品的合同後，孫雯曾數次催促加拉奇盡快給中國企業匯款。

數名與胡驍有業務來往和金錢來往的人也出庭作證。長島一家生產和安裝窗戶和門的承包商達馬寧(Francis Darmanin)作證說，胡驍為在長島Manhasset的豪宅更換全部窗戶，因為不少窗戶要定制，較貴，總費用為7萬多元，胡驍最後用簽名銀行(Signature Bank)的錢來支付這筆費用。

柴燕(Yan Chai音譯)是法拉盛一家名為「太陽升起環球公司」的一人公司老闆。柴燕說他通過物流公司把保健品批發到國內，也通過物流公司買保健品。他和一家物流公司的老闆洪桑迪(Sandy Hong)關係好，她手頭缺現金時會向洪桑迪借，之後再還。銀行紀錄顯示，2020年5月30日至6月30日，在洪桑迪的指示下，柴燕分八次，將共約35萬5000元轉帳到胡驍的Golden Capital LLC.。

楊恩產(En Chang Yang音譯)與胡驍孫雯一家因孩子在YMCA同一俱樂部結識，關係密切。楊恩產從事裝修業，有現金交易並使用無證工人，在與檢方簽署協議，得到豁免後，楊恩產才答應出庭作證。他還是孫雯胡驍的保釋金簽署者。

楊恩產說，他2020年買房，共借了60萬元，其中10萬元向胡驍借，沒有正式借款手續。胡驍最後不是通過自己公司的帳戶，而是通過華亨利(Henry Hua)的Canstar服裝公司帳戶把錢轉給他。

楊恩產還說，他的紐約親戚因地下室遭水淹，決定貸款買房，胡驍答應借錢給他親戚陳建煌(Jian Huang Chen)，但最後把錢轉給他親戚的卻是華亨利的太太王蓮(Lian Wang)。

