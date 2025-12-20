孫鵬60歲生日！「孫安佐熱情獻吻」天倫畫面曝光 狄鶯感動全說了

記者林汝珊／台北報導

孫鵬與狄鶯當年為了救孫安佐，耗盡千萬元，甚至一度要賣掉台灣房子。（圖／翻攝自臉書）

藝人孫鵬昨（19日）迎來60歲生日，老婆狄鶯也在社群貼出一家三口溫馨慶生影片，畫面中兒子孫安佐不僅給父親擁抱，還主動親吻臉頰，相當溫馨。狄鶯也感動寫下「我兩個最愛的男人，父慈子孝，一生無悔。」

孫鵬、孫安佐父子擁抱。（圖／翻攝自臉書）

狄鶯曬出一家三口一同慶生的歡樂影片，寫下：「非常開心的夜晚，我兩個最愛的男人，父慈子孝，一生無悔，守著守著。老公，生日快樂。」

孫安佐親吻孫鵬臉頰。（圖／翻攝自臉書）

畫面中孫安佐對孫鵬說「Happy Birthday」，隨即親吻父親臉頰，孫鵬深情回應「 I love you, thank you my Son」，孫安佐則說「I know」，父子隨即緊緊擁抱，畫面溫馨感人。

廣告 廣告

一家三口同框，網友也紛紛送上祝福：「看到這畫面真好」、「雨過天晴，要一直幸福下去」、「感動的時刻，生日快樂」。

更多三立新聞網報導

北捷隨機砍人釀4死！南珉貞、安芝儇難眠哀悼 震驚：都是熟悉地方

申敏兒今嫁金宇彬！「雪地絕美婚紗照」曝光 超甜畫面網暴動

北捷隨機殺人4死！邊荷律沉重發聲「整夜無法入眠」悲傷心情全吐

深夜私約未成年女偶像！大咖製作人認了「欠缺常識」露骨對話流出

