孫麥傑化身最帥耶誕老人 為弱勢送上溫暖

記者周毓洵／臺北報導

有樂壇「撕漫系男神」之稱的DJ歌手MAI孫麥傑，近日化身最帥耶誕老公公，在耶誕節前夕走進真善美社會福利基金會，陪伴憨兒提前過節，不只用音樂帶來歡樂，更自掏腰包捐出10萬元加菜金，實際行動為弱勢族群送上滿滿溫暖，也盼拋磚引玉，邀請更多人一同加入公益行列。

以「微風男神」模特兒身分出道的MAI孫麥傑，入行短短兩年便跨足DJ、歌唱與戲劇領域，表現亮眼。這回受邀探訪基金會園區，他發揮音樂專長，現場直接開起「耶誕音樂派對」，與憨兒們最愛的「鋼琴王子」搭檔演出，輪流彈奏多首聖誕歌曲，歡樂旋律讓現場氣氛瞬間升溫，也讓他感動直呼：「如果未來有機會，很想再來這裡辦一場音樂演出！」甚至已開始構想療癒系曲目，希望用音樂陪伴孩子們。

除了音樂互動，MAI孫麥傑也捲起袖子，和憨兒們一起動手製作薑餅屋，從拼裝到裝飾全程耐心陪伴，笑聲不斷。他分享其中一個暖心瞬間：「有一位孩子突然問我有沒有吃早餐，那個眼神真的很純粹，反而療癒了我。」他也準備披薩與大家開起美食派對，還穿上基金會推廣的公益年菜T-shirt與孩子們同樂。

為了這次公益活動，MAI孫麥傑事前特地向工作人員請教與憨兒互動的方式，希望自己不只是來表演，而是真正成為能讓孩子們感到安心的陪伴者。他也分享，小學時期曾與憨兒同學相處，那段經驗對他影響深遠，「其實他們跟我們一樣，心是很溫暖的，也提醒我要學會慢下來、傾聽與感受。」展望未來，他也希望能把這一年的感受化成音樂作品，並持續結合音樂與公益，讓音樂成為傳遞溫度的橋梁。

MAI孫麥傑化身最帥耶誕老人，走進基金會陪伴憨兒提前過節。（民視提供）

MAI孫麥傑（右）耐心陪伴孩子們一起製作薑餅屋，互動過程笑聲不斷。（民視提供）