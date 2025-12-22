孫麥傑化身最帥耶誕老人 為弱勢送上溫暖
記者周毓洵／臺北報導
有樂壇「撕漫系男神」之稱的DJ歌手MAI孫麥傑，近日化身最帥耶誕老公公，在耶誕節前夕走進真善美社會福利基金會，陪伴憨兒提前過節，不只用音樂帶來歡樂，更自掏腰包捐出10萬元加菜金，實際行動為弱勢族群送上滿滿溫暖，也盼拋磚引玉，邀請更多人一同加入公益行列。
以「微風男神」模特兒身分出道的MAI孫麥傑，入行短短兩年便跨足DJ、歌唱與戲劇領域，表現亮眼。這回受邀探訪基金會園區，他發揮音樂專長，現場直接開起「耶誕音樂派對」，與憨兒們最愛的「鋼琴王子」搭檔演出，輪流彈奏多首聖誕歌曲，歡樂旋律讓現場氣氛瞬間升溫，也讓他感動直呼：「如果未來有機會，很想再來這裡辦一場音樂演出！」甚至已開始構想療癒系曲目，希望用音樂陪伴孩子們。
除了音樂互動，MAI孫麥傑也捲起袖子，和憨兒們一起動手製作薑餅屋，從拼裝到裝飾全程耐心陪伴，笑聲不斷。他分享其中一個暖心瞬間：「有一位孩子突然問我有沒有吃早餐，那個眼神真的很純粹，反而療癒了我。」他也準備披薩與大家開起美食派對，還穿上基金會推廣的公益年菜T-shirt與孩子們同樂。
為了這次公益活動，MAI孫麥傑事前特地向工作人員請教與憨兒互動的方式，希望自己不只是來表演，而是真正成為能讓孩子們感到安心的陪伴者。他也分享，小學時期曾與憨兒同學相處，那段經驗對他影響深遠，「其實他們跟我們一樣，心是很溫暖的，也提醒我要學會慢下來、傾聽與感受。」展望未來，他也希望能把這一年的感受化成音樂作品，並持續結合音樂與公益，讓音樂成為傳遞溫度的橋梁。
MAI孫麥傑化身最帥耶誕老人，走進基金會陪伴憨兒提前過節。（民視提供）
MAI孫麥傑（右）耐心陪伴孩子們一起製作薑餅屋，互動過程笑聲不斷。（民視提供）
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 84
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 12
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 小時前 ・ 5
張惠妹機上驚喜「現聲」！粉絲淚喊：她好愛台東
娛樂中心／李筱舲報導天后張惠妹（阿妹）確定將於12月31日現身台東跨年演唱會，許久沒在台灣公開露面的她，年底也確定回到家鄉台東，與歌迷一起迎接新年。消息曝光後，讓許多粉絲相當期待。而台東縣縣長昨（21）日在社群分享一段她在飛機上的影片，當飛機快降落台東機場時，本來應由空服人員廣播的指示說明，竟出現了熟悉的聲音，讓網友們超級驚喜。民視 ・ 3 小時前 ・ 1
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
張文與父母疏於聯繫 鄰居:這一家人都很神祕
政治中心／綜合報導犯下惡性隨機砍人的張文，警方第一時間溯源到他在桃園的老家，但他與父母疏於聯繫，連鄰居眼中，這一家人都很神祕，有的說平常見不到人、也有人說"打招呼也不被理會、現在才知道張文的存在"。為了制止張文被刺死的余姓男子，也是桃園人，市府社會救助科也和余家人聯繫、並和北市討論後續補償事宜。恐攻殺人犯張文犯下人神共憤暴行後身亡，檢警第一時間就找上他桃園的雙親問案，除了親子間疏於聯繫，這一家在街坊鄰居眼中，也很神祕。案發後，警方第一時間就到張文老家找家屬想釐清犯案動機與背景。（圖／民視新聞）張文老家鄰居：「（我）住了將近20年了，我們沒有交集，想說隔壁鄰居，就給他（張爸爸）點個頭打聲招呼，他又不會理人，不理人之下你不理我我也不理你啊，（那張文那個小孩你見過嗎），沒有印象我還不知道他有子女，他老婆是誰我也搞不清楚，他們裡面社區進進出出門都關著，所以我們不會見到，（第一時間知道在你們對面），還好吧畢竟是小孩子牽扯到父母有點牽強，說真父母也許有錯也不是他們所願。」幾乎無交集的鄰居，認為小孩的錯不能扯到長輩身上。張文在北車扔擲煙霧彈時，57歲余姓男子試圖制止，遭刺遇難，經查發現是桃園市民，桃園社會救助科也持續跟余姓的家屬聯繫。桃園市政府社會救助科科長黃毅：「家屬因為正在忙於處理喪葬等善後事宜，表達暫時還無需協助的部分，本局會持續與台北市政府，提供相關諮商補償及法律諮詢等服務。」桃園仁海宮捐出兩百萬給死傷者及其家屬，希望能助他們快速組出難關。（圖／民視新聞）除了社工系統協助家屬，桃園市長張善政和中壢仁海宮討論後，由仁海宮捐出200萬，協助受難者及其家屬盡快度過難關。（民視新聞綜合報導）原文出處：張文與父母疏於聯繫 鄰居：這一家人都很神祕 更多民視新聞報導張文金流曝光 犯罪計畫縝密「連吃飯、休息時間都排定」20則「模仿張文」恐怖留言 刑事局撂重話北車、中山隨機砍人釀嚴重死傷！蔣萬安再赴醫院探視5名傷者民視影音 ・ 21 小時前 ・ 41
「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生
張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件目前出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，近日落網的疑犯經查是轉貼者，是位電機系男大生，「真兇」尚未落網。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 47
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 54 分鐘前 ・ 1
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 55
張柏芝三胎都生兒子...竟遭大咖女星虧「全是賠錢貨」 本人8字回應了
香港女星張柏芝跟謝霆鋒離婚後獨自養育兩子，又於2018年秘密誕下一子。近來張柏芝也出席綜藝節目《一路繁花2》錄製，沒想到過程中被女來賓寧靜得知三胎全生兒子後，竟遭對方吐槽：「全是賠錢貨」，相關片段播出後，立刻掀起網友的議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
影／李多慧跳「露西健康操」超萌畫面曝光 網友敲碗教育部：找多慧重錄一版！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜啦啦隊女神李多慧的台灣經紀人Lala日前在IG宣布回歸，承諾繼續為各位粉絲帶來多慧可愛的日常影片。昨（19）日最新貼文中，多慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了
中國女星趙露思曾因身體狀況而停工多時，後續又跟經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，但如今的趙露思不只憑藉戲劇《許我耀眼》逆襲翻身，還簽下新東家重新出發。不過昨（21日）趙露思出席頒獎典禮時，身上的禮服跟珠寶不搭也引起大眾討論，甚至傳出她的禮服在開場前「失蹤」等說法，對此，趙露思也回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
早寫好殺戮計畫！張文房內驚見大量「這1物」手機竟神祕消失
社會中心／綜合報導北捷台北車站M7出口及誠品生活南西館一帶，19日晚間驚傳暴力攻擊事件。一名27歲張姓男子疑似在多個地點施放煙霧彈並縱火，隨後持長刀對不特定民眾行凶，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。警方事後勘驗現場指出，張文事前已備妥大量汽油彈、煙霧彈與各式刀械，研判整起犯行並非臨時衝動，而是經過事前規劃，意圖造成大規模傷亡。民視 ・ 1 天前 ・ 18
《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」
台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
李帝勳《模範計程車3》大跳偶像女團舞 張娜拉出道24年首演反派
韓劇《模範計程車3》第3季開播以來穩坐收視冠軍，先後帶出了跨國人口販運、中古車買賣詐欺、運動賽事打假球簽賭、演藝公司設局練習生性賄賂等故事。李帝勳在劇中百變演技無極限，最新播出的劇情中，更大跳偶像女團舞，讓劇迷超驚艷。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案
北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。《整形過後》監製、主演温昇豪21日與劇中女兒李曼唯（Emma）及飾演脣顎裂患者的曾向鎮一起出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，場地就在中山商圈的光點台北；被問及震驚各界的此案，温昇豪坦言當然非常痛心，心情應該跟所有人一樣，提醒大家出門在外還是要小心，雖然台灣治安相對比較好，「還是要隨時眼觀四方、耳聽八面，稍微注意一下周遭事物」。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 10
泰國恐怖儀式剝下「師父的臉」祭拜！引爆連環命案
泰國恐怖儀式剝下「師父的臉」祭拜！引爆連環命案EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
日本前記者中山站衝第一線救人 徒手止血陷染愛滋風險
曾任日本電視台社會線記者的作家木下黃太19日在台北捷運中山站外目睹張文（27歲）持刀砍人，當下立即投入救援行動，只是事後傳出其中一名受害者為HIV感染者，木下黃太因救援過程中手部結痂脫落，傷口直接接觸患者血液，引發血液暴露風險疑慮。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 12