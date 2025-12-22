孫麥傑化身最帥聖誕老人！自掏腰包「捐10萬加菜」陪憨兒過節

孫麥傑聖誕前夕探訪真善美社會福利基金會，與憨兒齊做薑餅屋同樂。（圖／真善美社會福利基金會）





以「微風男神」模特兒身分出道的DJ MAI孫麥傑入行兩年跨足歌唱、戲劇圈成績斐然，他日前受真善美社會福利基金會之邀，趁著聖誕佳節前夕來到園區探望憨兒，與憨兒「鋼琴王子」搭檔分工開起「聖誕音樂派對」，彈奏聖誕歌曲陪伴憨兒們度過一段溫馨又熱鬧的聖誕時光，全場感受熱烈的氣氛。孫麥傑許願：「如果未來有機會，想再來這裡辦一場音樂演出！」

孫麥傑與憨兒「鋼琴王子」陳立聯袂獻奏，為憨兒開療癒音樂派對。（圖／真善美社會福利基金會）

孫麥傑更與憨兒們組隊一起動手製作薑餅屋，從拼裝到裝飾全程耐心陪伴的過程笑聲不斷，感受到與憨兒共處時的暖心問候：「在做薑餅屋的時候，有一位憨兒主動關心我有沒有吃早餐，那個眼神很純粹，也感受到他的溫暖，反倒療癒了我的心靈。」除此之外，孫麥傑還準備披薩與憨兒們開起美食派對，在得知基金會同時推動「送愛到偏鄉」關懷物資箱計畫後深受感動，將捐款提高至10萬元，希望在歲末為憨兒與弱勢家庭送上一份實質支持。

孫麥傑透露，在小學時期曾有跟憨兒同學相處的經驗，那段時光對自己影響很深：「也許只是外型或特質有點不同，但他們其實就跟我們一般人相處很像，『心』是一樣的溫暖。」他更從中悟出修身養性的心得：「我最大的收穫就是要讓自己『慢下來』學著傾聽感受，而這也讓我反思日常的我們是否節奏太快，而忽略了很多東西。」

孫麥傑先前常到台北車站發放物資給需要的弱勢族群，更提到某一年的聖誕節，曾和朋友相約到龍山寺送便當跟麵包給需要的人：「當看到收到食物的人露出安心的笑容，反而讓我更深刻地感受到聖誕節這個節日真正的意義，其實是分享愛，內心也感到充實及幸福。」孫麥傑透露小時候因為自己名字「孫麥傑」念快時和「聖誕節」有些相似，讓這個節日對他而言特別有意義。

被問到過去收過最特別的禮物，孫麥傑沒有提到昂貴物品，而是分享了一封令他至今難忘的粉絲手寫卡片：「上面沒有華麗的文字，只簡單寫著『謝謝你DJ表演時的陪伴』，她說那段音樂陪她度過下班後情緒最低落的時候。」這份被記得、被感謝的心意，讓他直言比任何實體禮物都來得珍貴。



