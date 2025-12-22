孫麥傑化身最帥聖誕老公公！陪伴憨兒過節自掏腰包捐十萬

歌手孫麥傑（MAI）日前化身最帥聖誕老公公，陪伴憨兒提前過節，更自掏腰包捐十萬加菜金，希望能拋磚引玉，響應關懷弱勢族群。

孫麥傑以「微風男神」模特兒身分出道，入行兩年跨足歌唱、戲劇，日前受真善美社會福利基金會之邀，來到園區探望憨兒，並發揮自身擅長的音樂長才，現場開起「聖誕音樂派對」與憨兒「鋼琴王子」陳立演出，陪伴孩子們度過一段溫馨又熱鬧的時光，孫麥傑更許下願望：「如果未來有機會，想再來這裡辦一場音樂演出！」

廣告 廣告

除了透過音樂互動，孫麥傑也和大家一起動手製作薑餅屋，從拼裝到裝飾全程耐心陪伴，過程笑聲不斷，他也分享：「在做薑餅屋的時候，有一位憨兒主動關心我有沒有吃早餐，那個眼神很純粹，也感受到他的溫暖，反倒療癒了我的心靈。」

孫麥傑動手製作薑餅屋。（圖／真善美社會福利基金會提供）

原本準備捐出五萬元加菜金的孫麥傑，在得知基金會同時推動「送愛到偏鄉」關懷物資箱計畫後深受感動，現場還將捐款提高至十萬元，希望在歲末為憨兒與弱勢家庭送上一份實質支持，基金會更以贈與感謝狀答謝孫麥傑的暖舉。

孫麥傑不但在活動前抽空參觀園區，更主動向基金會工作人員詢問與憨兒互動的方式，進一步了解他們的生活環境、特質與需求，「希望自己來到這裡，不只是表演或探視，而是真正成為一個能讓孩子們感到安心的陪伴者。」他更從中悟出修身養性的心得，「我最大的收穫就是要讓自己『慢下來』，學著傾聽，感受。而這也讓我反思日常的我們是否節奏太快，而忽略了很多東西。」

被問到過去收過最特別的禮物，孫麥傑分享了一封令他至今難忘的粉絲手寫卡片，「上面沒有華麗的文字，只簡單寫著『謝謝你DJ表演時的陪伴』，她說那段音樂陪她度過下班後情緒最低落的時候。」這份被記得、被感謝的心意，讓他直言比任何實體禮物都來得珍貴，他也期望未來能有更多結合音樂派對與公益的機會。

孫麥傑現場帶來音樂派對。（圖／真善美社會福利基金會提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導