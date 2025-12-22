孫麥傑化身最帥聖誕老公公！加碼捐款10萬助憨兒 曝小學同窗感人內幕

最帥DJ歌手MAI孫麥傑聖誕前夕探訪真善美社會福利基金會，與憨兒齊做薑餅屋同樂。真善美社會福利基金會提供

有樂壇「撕漫系男神」封號的DJ歌手MAI孫麥傑，在聖誕佳節前夕化身最帥聖誕老公公，前往真善美社會福利基金會探望憨兒。入行2年橫跨歌唱與戲劇圈的孫麥傑不僅現場與憨兒「鋼琴王子」搭檔合奏聖誕歌曲，更自掏腰包捐出10萬元加菜金，希望能拋磚引玉，為弱勢族群送上實質支持。他感性表示，這場音樂派對讓他深切感受到愛與分享的意義，更許願未來能為這群孩子舉辦一場專屬的House音樂療癒演出。

鋼琴合奏與製作薑餅屋！孫麥傑遭憨兒暖心問候直呼：被療癒了

除了音樂互動，孫麥傑更與憨兒組隊動手製作薑餅屋。孫麥傑透露，過程中有一位憨兒主動關心他「有沒有吃早餐」，那份純粹溫暖的眼神讓他深受觸動，坦言：「原本是我來陪伴他們，結果反倒療癒了我的心靈。」

此外，他還準備了披薩派對並穿上基金會推廣的公益年菜T恤，與孩子們打成一片。原本預計捐款5萬元的他，在得知「送愛到偏鄉」計畫後深受感動，現場決定將金額加碼至10萬元，用實際行動傳遞溫暖。

曾與憨兒同窗影響深遠！男神曝名字諧音神似「聖誕節」

為了讓互動更精準，孫麥傑在活動前便主動了解憨兒的特質與生活需求。他透露小學時期曾有與憨兒同學相處的經驗，這段時光讓他明白「心」是一樣溫暖的，也讓他學會「慢下來」傾聽。

有趣的是，孫麥傑分享因為自己的名字「孫麥傑」唸快一點與「聖誕節」諧音非常神似，讓他對這個節日特別有感，也習慣在過節時分享愛。過去他曾多次在龍山寺與台北車站發放物資，看到弱勢族群領到食物後的笑容，是他心中最有意義的聖誕節回憶。

收藏粉絲手寫信勝過名牌！2026年將把感悟化作音樂創作

被問到收過最特別的禮物，孫麥傑直言並非名貴昂貴物品，而是一封粉絲手寫信，內容感謝他的DJ音樂陪伴度過下班後的情緒低潮，這份心意讓他至今難忘。展望未來，孫麥傑正積極投入音樂創作，計畫將一整年的體悟化作作品，並希望未來能有更多結合音樂與公益的機會。



