孫麥傑化身「最帥耶誕老人」 捐10萬元暖心做公益

孫麥傑陪伴憨兒度過耶誕時光。（圖／真善美社會福利基金會提供）

以「微風男神」模特兒身分出道的DJ孫麥傑入行兩年，跨足歌唱、戲劇圈成績斐然，日前受真善美社會福利基金會之邀，趁著聖誕佳節前夕來到園區探望憨兒，並發揮自身擅長的音樂長才現場開起「聖誕音樂派對」，與憨兒「鋼琴王子」搭檔分工，兩人分別彈奏聖誕歌曲陪伴憨兒們度過聖誕時光，孫麥傑更許下願望：「如果未來有機會，想再來這裡辦一場音樂演出！」

除了用音樂互動，孫麥傑更與憨兒們組隊一起動手製作薑餅屋，更從中感受到與憨兒共處時的暖心問候，「在做薑餅屋的時候，有一位憨兒主動關心我有沒有吃早餐，那個眼神很純粹，也感受到他的溫暖，反倒療癒了我的心靈。」熱心做公益的孫麥傑還貼心準備披薩，與憨兒們開起美食派對，原本準備捐出五萬元加菜金的他，在得知基金會同時推動「送愛到偏鄉」關懷物資箱計畫後深受感動，現場還將捐款提高至十萬元。

孫麥傑捐10萬元做公益。（圖／真善美社會福利基金會提供）

孫麥傑透露在小學時期，有跟憨兒同學相處的經驗，坦言那段時光對自己影響很深，「也許只是外型或特質有點不同，但他們其實就跟我們一般人相處很像，『心』是一樣的溫暖。」他更從中悟出修身養性的心得，「我最大的收穫就是要讓自己『慢下來』，學著傾聽，感受。而這也讓我反思日常的我們是否節奏太快，而忽略了很多東西。」

問及過去收過最特別的禮物，孫麥傑沒有提到昂貴物品，而是分享了一封令他至今難忘的粉絲手寫卡片，「上面沒有華麗的文字，只簡單寫著『謝謝你 DJ 表演時的陪伴』，她說那段音樂陪她度過下班後情緒最低落的時候。」這份被記得、被感謝的心意，讓他直言比任何實體禮物都來得珍貴。

