孫麥傑被憨兒吃早餐了嗎療癒暖心坎 捐加菜金到偏鄉憨兒送最暖聖誕

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】以「微風男神」模特兒身分出道的DJ MAI孫麥傑入行兩年跨足歌唱、戲劇圈成績斐然，人帥心善的他日前受真善美社會福利基金會之邀，趁著聖誕節來到園區探望憨兒，並發揮自身擅長的音樂長才現場開起「聖誕音樂派對」，與憨兒「鋼琴王子」搭檔分工，兩人分別彈奏聖誕歌曲陪伴憨兒們度過一段溫馨又熱鬧的聖誕時光，全場感受熱烈的氣氛，讓MAI孫麥傑更許下願望：「如果未來有機會，想再來這裡辦一場音樂演出！」他更早已構思出演出內容，「輕節奏的 House音樂或是搭配坂本龍一的鋼琴曲目，是個療癒的Set! 相信憨兒們也很會跳舞！」。

除了用音樂互動，MAI孫麥傑更與憨兒們組隊一起動手製作薑餅屋，從拼裝到裝飾全程耐心陪伴的過程笑聲不斷，孫麥傑更從中感受到與憨兒共處時的暖心問候，「在做薑餅屋的時候，有一位憨兒主動關心我有沒有吃早餐，那個眼神很純粹，也感受到他的溫暖，反倒療癒了我的心靈。」除此之外，熱心做公益的MAI孫麥傑還貼心準備披薩與憨兒們開起美食派對，並穿上基金會推廣的公益年菜 T 與孩子們同樂，原本準備捐出五萬元加菜金的他，在得知基金會同時推動「送愛到偏鄉」關懷物資箱計畫後深受感動，現場還將捐款提高至十萬元，希望在歲末為憨兒與弱勢家庭送上一份實質支持，也盼拋磚引玉，邀請更多人一同響應，為這場溫馨的聖誕活動增添更加暖意及愛心的同時，真善美社會福利基金會更以贈與感謝狀答謝孫麥傑以實際行動為憨兒們帶來溫暖且不一樣的聖誕節，讓愛與幸福在節日中持續傳遞。

▲最帥DJ歌手MAI孫麥傑聖誕前夕探訪真善美社會福利基金會與憨兒齊做薑餅屋同樂（真善美社會福利基金會提供）

而為了參與這場特別的耶誕派對，MAI孫麥傑不但在活動前抽空參觀園區，更助動向基金會工作人員詢問與憨兒互動的方式，進一步了解他們的生活環境、特質與需求，「希望自己來到這裡，不只是表演或探視，而是真正成為一個能讓孩子們感到安心的陪伴者。」他透露在小學時期曾有跟憨兒同學相處的經驗，他坦言那段時光對自己影響很深，「也許只是外型或特質有點不同，但他們其實就跟我們一般人相處很像，『心』是一樣的溫暖。」他更從中悟出修身養性的心得，「我最大的收穫就是要讓自己『慢下來』，學著傾聽，感受。而這也讓我反思日常的我們是否節奏太快，而忽略了很多東西。

平時就做愛心不落人後的MAI孫麥傑先前就常到台北車站發放物資給需要的弱勢族群，更提到某一年的聖誕節曾和朋友相約到龍山寺送便當跟麵包給需要的人，他表示：「當看到收到食物的人露出安心的笑容，反而讓我更深刻地感受到聖誕節這個節日真正的意義，其實是分享愛，內心也感到充實及幸福。」提及聖誕節這個溫馨的日子，孫麥傑透露小時候因為自己名字「孫麥傑」念快時和「聖誕節」有些相似，讓這個節日對他而言特別有意義，也很喜歡這個節日，因此希望今年透過與真善美基金會合作的公益行動，為自己及憨兒們帶來一個不一樣的聖誕回憶。

被問到過去收過最特別的禮物，孫麥傑沒有提到昂貴物品，而是分享了一封令他至今難忘的粉絲手寫卡片，「上面沒有華麗的文字，只簡單寫著『謝謝你 DJ 表演時的陪伴』，她說那段音樂陪她度過下班後情緒最低落的時候。」，這份被記得、被感謝的心意，讓他直言比任何實體禮物都來得珍貴。展望未來的音樂計畫，年終將近的他也透露正努力投入創作，希望把一整年的心情與體悟化成作品整理自己，同時也期待未來能有更多結合音樂派對與公益的機會，「讓音樂不只是娛樂，而是一座能分享情感、傳遞溫度的橋樑。」。