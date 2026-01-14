孵十五年 小巨蛋迄無蹤影

「小巨蛋」至今尚未孵化，第二間好市多則「好事已近」，將待黃道吉日簽約。圖為北區好市多。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市「小巨蛋」（運動藝文休閒園區ＢＯＴ案）孵蛋長達十五年，至今仍未見蹤影，議會財經委員會十四日召開座談會，召集人王家貞批評相較北高所創造的體育和演唱會經濟，台中首座巨蛋去年動工，「超巨蛋」也規劃中，市府一拖再拖作法，辜負市民期望；市府表示，會調整投資內容，預計三月重新公告招商，目標為年底前，完成簽約。至於新「好市多」則定案，「好事已近」。

委員會羅列該地十五年歷程，從校地體育館、國立科學未來館，到運動藝文休閒園區。王家貞表示，該地不斷投入數千萬元規劃費，小巨蛋案去年也投入六八五萬專業服務費，令人憂心的是，該地公告現值已上漲四成一，日後開發進度讓人擔憂；陳昆和則批評總統賴清德當初規劃失誤，如今又認為巨蛋可包山包海，「溪南炒地皮、溪北則放空」。

財稅局說明，原先規劃興建兩萬席的小巨蛋，另有商業及藝文空間，並配置科學未來館，搭配立體停車場，兼顧開發需求和投資者投報率，總投資額規劃二三三億元，去年九月公告招商，也和潛在投資者接洽，因當地尚須進行環評、出流管制等，但「養蛋不簡單」，無人招標下，將檢討招商文件、公共建設量體及持續拜訪潛在廠商，初步將把座位規模縮減至一萬五千席，降低總投資額，三月重新公告，希望在市長黃偉哲任內完成簽約。副秘書長林榮川表示，該區地價上漲，顯示該區域具有吸引力。

而同落在南台南副都心的好市多案，也「好事」已近。

財稅局長李建賢說，去年底已完成亦約，將選「黃道吉日」簽約，至於外界關心的加油站議題，業者目前沒有設置規劃，但商四用地經變更，允許設置。至於擔心交通壅塞問題，也將進行嚴格審查。新好市多預計興建三層樓平面建築，預計二０二八年開幕。