學乖了？朱學恆出獄首支影片同框火辣老闆娘 網見這畫面狂虧「雙手很乖」

朱學恒與辣妹老闆娘Bella合照時雙手放在後方，引來不少網友諷刺「兩隻手變乖巧了。」翻攝自Threads@bella.lyj



名嘴朱學恆因涉強制猥褻台北市議員鍾沛君被判刑11個月，本月月初服刑期滿提前出獄後，重啟YouTube直播節目，並主打美食探訪與生活話題，避開政治議題，試圖以不同面貌重新出發。不過回歸後首集節目採訪一名身材火辣的地瓜球攤老闆娘，朱學恆在畫面中的行為意外引來大批網友關注，還有不少網友留言「拜託趕快逃跑！」

朱學恆因2022年酒後強抱、強吻鍾沛君，被判11個月有期徒刑，不過因表現優異得縮減刑期，於本月1日提早出獄，重新回歸YouTube直播主身分，首集節目親自跑到台中採訪一家超人氣「手工地瓜球」攤位。該間地瓜球除了產品本身美味外，老闆娘Bella的火辣身材也吸引許多顧客慕名而來，平時在社群平台也有相當高的討論度。

廣告 廣告

朱學恆出獄後馬上回歸直播主身分，親自到台中採訪一家人氣地瓜球老闆娘，不過採訪過程刻意和老闆娘保持一定的身體距離。翻攝自萬事通事務所YouTube

此次朱學恆和Bella同框直播，畫面中卻可看見朱學恆不僅全程與對方保持明顯距離，肢體互動相當克制，訪談結束後兩人合影時，朱學恆更是將雙手放在背後，僅上半身微微前傾，刻意避嫌的舉動，引來不少網友在底下留言狂酸「兩隻手變得超乖巧」、「這姿勢很有求生慾」，還有人提醒老闆娘「不要一起吃飯」「拜託趕快逃跑！」「千萬別跟他喝酒」「站太近小心被強吻」。

更多太報報導

美名校布朗大學爆校園槍擊 已知2死8傷、槍手在逃

中台禪寺師兄性侵師弟 飲料摻FM2迷昏！8天狂犯8次

不知道「67」就落伍了！最新網路迷因梗如何搞瘋美國家長