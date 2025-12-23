學以致用 臺北育達烘焙科打造節慶蛋糕裝飾

北市育達高中烘焙科學生以輕黏土創作出充滿節慶氛圍的蛋糕裝飾

隨著聖誕節即將到來，臺北市育達高中烘焙科舉辦「2025妝點聖誕創意捏塑達人競賽」，學生們以輕黏土創作出充滿節慶氛圍的蛋糕裝飾，為校園增添濃厚的溫暖與歡樂氣息。活動吸引烘焙科學生踴躍參加，作品從可愛造型到細膩細節皆充滿巧思，展現年輕創作者的創意能量。

育達高中表示，本次競賽由烘焙科辦理，期望提升學生在蛋糕裝飾上的捏塑能力，強化色彩與造型美感，同時檢視平時的實習成果。參賽者以1人或2人組隊，依「聖誕節」為主題設計個人創作，並於賽前完成主題卡，使作品內容更具完整性與故事感。

育達高中說明，這次競賽以輕黏土為主要媒材，評分項目包含色彩搭配、主題創作與細密度三大面向，由張家益老師、黃桂琴老師與李靜沂老師擔任評審。學生們完成後統一於教室外廊道佈展，吸引許多師生駐足欣賞，現場充滿節慶氛圍與創意美感。

育達高中表示，這場競賽鼓勵烘焙科學生展現造型創意，在實作過程中累積更多技巧與審美能力。烘焙科則期待，藉由多元實務活動，讓學生從創作中培養專業自信，未來無論參與校外競賽或投入餐旅相關領域，都能展現出亮眼的專業實力。