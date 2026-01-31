學佛與幸福人生講座歡喜開學

歡喜希望社會福利基金會孝敬學堂，舉辦「學佛與幸福人生系列講座」開學式，獲贈賀匾。（基金會提供）

記者陳佳伶∕新營報導

歡喜希望社會福利基金會孝敬學堂，卅一日舉辦「學佛與幸福人生系列講座」開學式，基金會董事長洪玉欽說，學佛與幸福人生系列講座，是為感恩婦聯姊妹兄弟們十四年來支援合作與對地方貢獻所開辦，更是基金會和台南市婦聯分支會一處修身養性、共享幸福生活的平台。

當代佛門書法大家百歲廣元老和尚，派其弟子張慶揚董事，致贈孝敬學堂「學佛與幸福人生系列講座」開學賀匾，書有「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」；這四句偈是佛法的總綱領和根本教義，透過老和尚的書法及其功德力加持，為講座帶來鼓勵。

講座邀宏印長老擔任主講人，他講解佛陀的意義與學佛目的，說明因果業報的人生與識變轉依的人生，孝敬學堂也預告，未來將每兩個月一次推出系列講座，指引學佛帶給學員們更幸福的人生。

基金會董事長洪玉欽、婦聯會台南市分會主委沈美珠，在開學式後舉辦新春聯誼，並準備素食披薩套餐饗宴，穿插台彩趣味刮刮樂、卡拉ＯＫ歡唱，向基金會與婦聯會姊妹兄弟們，長期支援合作與對地方的用心貢獻致意。