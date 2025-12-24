學偶像李小龍親耍雙節棍 坎城影帝在《邦尼殺死他》賣萌還秀真功夫

邁茲米克森在《邦尼殺死他》有演出雙節棍的橋段。 （采昌國際多媒體提供）

《邦尼殺死他》是導演布萊恩富勒與邁茲米克森繼人氣美劇《雙面人魔》後，再度攜手合作的全新奇幻動作鉅作。後者多年來常在國際大片以反派角色現身，而被譽為「反派專業戶」，但其實身為坎城影帝的他，私下常有與銀幕形象截然不同的一面。

邁茲在《007首部曲：皇家夜總會》《奇異博士》《怪獸與鄧不利多的秘密》等片多次詮釋反派角色。布萊恩表示，私底下的邁茲擁有如同少年般的魅力，對生活充滿好奇，還爆料：「他是那種在打保齡球時會偷偷拿走別人鞋子，讓他們在街上追著奔跑的人！」

廣告 廣告

此次布萊恩刻意反其道而行，將邁茲童心未泯的一面融入角色設定，為他量身打造「神祕殺手鄰居」一角。導演說明：「那種親切、易於共鳴的特質，是邁茲米克森演出反派角色時不易看到的；希望觀眾能在電影中看見我朋友的真實面貌。」他還搶先透露，片中邁茲米克森有穿著睡衣現身的畫面，大家難得能透過大銀幕窺見影帝的全新面貌。

有反派專業戶之稱的邁茲米克森在《邦尼殺死他》展現頑皮又充滿少年感的反差魅力。（采昌國際多媒體）

當布萊恩向邁茲提案時，後者一心期待再度合作，立刻答應接演，還說：「能夠參與他的首部導演之作，是我的榮幸。」邁茲擁有豐富的特技經驗，將李小龍視為偶像，此次不僅親自參與動作戲的編排，還有演出雙節棍的橋段。他在拍攝現場展現高度專業，甚至反過來指導特技團隊，在場人員也見識到他童心未泯、敢玩，願意親自上陣的魅力。

對此邁茲說：「我做過很多特技，小時候就想當特技演員，把自己摔來摔去。我也練過體操，這在做特技時很有用，可以重複動作，又不至於把自己摔死。」此次他與布萊恩富勒親自參與片中部分動作戲編排，後者笑說：「我們像小男孩一樣，用李小龍公仔親自設計幾個特技動作、練習腳步，我也提議來段雙節棍橋段。」邁茲也興奮說：「能有那麼一瞬間，假裝自己是李小龍，真的很爽！」

邁茲在片場也展現極高專業度，有時候甚至反過來指導特技團隊。布萊恩大為讚賞：「他的經驗比整個團隊更豐富，會教大家一些武打動作，最後也證明可行。能夠善用這樣的專業經驗，加上彼此的信任和默契，真的非常珍貴。」《邦尼殺死他》將於2026年1月16日全台上映。

更多鏡週刊報導

金曲樂團心法公開 《藝術很有事》直擊混血音樂實驗現場

「甜茶」登賭城地標造勢創全球首例 《橫衝直闖》攜手潮牌掀橘色狂潮

夢回12強冠軍賽！《冠軍之路》藏洋蔥 他因這事被評MVP