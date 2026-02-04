學傅崐萁假離婚？李貞秀嘆「每段婚姻都有難處」：女人又不是男人的附庸

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委李貞秀被挖出2023年遞交申請提名的隔天，就與丈夫辦理離婚，引發網友批「根本不是中配，而是離婚的中國人，與台灣無關」，民進黨團書記長陳培瑜更質疑「有沒有可能李貞秀在學傅崐萁當年假離婚？」對此，李貞秀今（4日））表示，「女人不是男人的附屬，怎麼會說我跟台灣沒連結？」她也強調，每段婚姻都有難處，不希望外界以私事為話題。

民眾黨團上午舉辦「人民優先 民生優先」優先法案記者會，會後開放媒體聯訪。針對離婚爭議，李貞秀表示，自己來台30年，在台灣生兒育女、落地生根，「女人不是男人的附屬，怎麼會說我跟台灣沒連結？」

李貞秀也提到，自己5個小孩都是台灣人，與丈夫有共同的孩子，是一輩子的家人，每段婚姻都有難處，不希望外界以私事為話題，「從政是我個人的選擇，不希望連累家人，他們也都有自己生活與隱私的自由。」

