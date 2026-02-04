學傅崐萁假離婚？陳培瑜轟李貞秀「騙上加騙」：妳就是最大詐騙集團

民眾黨不分區立委、中配李貞秀國籍爭議持續延燒，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天（4日）質疑，李貞秀可能學花蓮縣立委傅崐萁、縣長徐榛蔚的「假離婚」製造更多法律漏洞，呼籲李貞秀出面說明。陳也痛批，李貞秀一邊說只有中華人民共和國國籍，一邊卻說只有台灣護照，相關資料又不正確，「騙上加騙，妳就是最大的詐騙集團」。

針對李貞秀國籍爭議，陳培瑜今曬出民眾黨中選會被提名人蘇子喬繳交的資料，並指出該提名的資料上就寫明，「本人自始至終從未具有外國國籍，也未在中國設有戶籍，領用中國護照、身份證、定居證」，這代表在《國籍法》規定下，確實擔任所有民意代表等公職都不可以擁有雙重國籍，也不可以在中國領有戶籍。

廣告 廣告

陳培瑜指出，既然李貞秀已經繳了這張表，代表民眾黨也認同《國籍法》規定，那就依法做事、遵守法治，而不是在不同人身上採取不同解釋，「問題當然在中國，但是現在擔任台灣、中華民國的立委，就請遵守中華民國的法律」。

陳培瑜續指，擔任立委確實有非常多規定，如財產申報、對國家的效忠義務等，並質疑李貞秀可能是學傅崐萁跟徐榛蔚當年的「假離婚」，而假離婚可以製造出非常法律漏洞，她不敢確定李貞秀是不是明知自己在國籍法上已經犯法，所以在擔任民眾黨提名的不分區時就順便假離婚，創造更多法律的漏洞，這要李貞秀自己回答，自己是不是假離婚。

陳培瑜也痛批，李貞秀自稱沒有中國護照，當時是怎麼從中國離開到台灣結婚生子的？這非常地荒謬，甚至小學三、四年級的孩子們學過公民課都知道「要出國就要有護照」，李貞秀一邊說只有「中華人民共和國的國籍」，一邊卻說只有台灣護照，相關資料又不正確，「我真的覺得妳就是騙上加騙，妳就是最大的詐騙集團」。



回到原文

更多鏡報報導

質疑李貞秀「臨時亂填」放棄中國國籍表 石明謹列5點打臉

呼應鄭麗文！李貞秀稱「中華民國國民就是中國人」：不然叫什麼？

遭綠委質疑「離婚已非中配」 李貞秀：每段婚姻都有難處

直擊／酷龍合體了！姜元來冒雨坐輪椅陪具俊曄 大S舊愛周渝民悄現身