學到精髓? 中國職棒不只挖台球員 "前台灣啦啦隊"現身球場

中國不只挖角台灣職棒球員，連啦啦隊也網羅了台灣女孩。先前中國城市棒球聯賽，PO出啦啦隊徵選片，影片中四人都是來自台灣的前啦啦隊員，當時他們澄清並沒有加入，只是接到邀約合作。但昨天的例行賽四人都出現在場邊應援，到底有沒有加入也讓粉絲看的霧煞煞。

四名啦啦隊，拍攝宣傳片，一開始還神秘背對鏡頭，但一轉身，怎麼有點眼熟...穿上CPB也就是中國城市棒球聯賽球衣，跳起近期最夯的TWICE神曲，網友們發現，這四位不都是台灣職籃和職棒的前啦啦隊員嗎？包含味全龍前舞蹈總監Amis、中信兄弟前啦啦隊成員王笑笑、職籃海神前隊員小娃，以及攻城獅TOMO，出現在中國的棒球宣傳片中。雖然當初王笑笑澄清，並沒有加入，只是收到廠商邀約出演而已，只不過...

中國城市棒球聯賽日前PO出啦啦隊徵選影片，片中四人都是台灣前啦啦隊員。（圖／CPB）4號廈門海豚隊和上海正大龍隊的交手，場邊舞台上短髮的女孩，就是TOMO，舞蹈動作看起來已經很熟悉，甚至也和啦啦隊員們一起向球迷們自我介紹。前中信兄弟啦啦隊員笑笑vs.前攻城獅啦啦隊員TOMO：「哈囉大家好，我叫笑笑，哈囉大家好，我叫TOMO。」在比賽中亮相應援，四名台灣女孩，顯然已經加入CPBGIRLS。或許台灣職棒啦啦隊已經競爭太激烈，才轉戰剛起步的中國，畢竟不只啦啦隊，不少球員也都到對岸發展。

中國不只網羅四名台灣啦啦隊員，也挖角不少球員。（圖／CPB）球評：「喔這個飛球打的非常的紮實，打的非常的遠，落地啦，哇林益全啊，作為一名41歲的老將，還能有這攻勢啊。」轉戰中國棒球聯賽，前兩場例行賽表現超火燙，不只第一場先發第四棒繳出雙安一打點，第二場八局下代打，直接打出清壘安打，扳平落後戰局。中國棒球聯賽不只挖角台灣球員，連啦啦隊也要標榜台灣味。

