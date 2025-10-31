學力升級600萬激勵金 新北九成國中達標創全國佳績

中平國中獲得進步卓越獎增A組大校第一名、進步卓越獎減C增A成功

本市國中校長、主任共同參與學力UP頒獎典禮，經驗分享、交流學習

欽賢國中獲得進步卓越獎小校組第1名、5科減C

新北市教育局今天（31日）在海山高中舉辦「113學年度新北學力UP頒獎典禮暨成果分享會」，表揚全市教師與學生的努力成果。新北市有超過九成國中達成「減C增A」目標，總獎勵金近600萬元，將用於強化教學設備與資源，支持學校持續精進教學品質與學生學習成效，展現新北教育「扎根學力、精進不懈」的成果。

活動特別邀請福和國中陳君武校長以「從被動學到主動學」為題，分享自主學習的成功經驗。陳君武校長指出，培養學生的自學力，首重「想要學」，再進一步引導「會學習」，包括學習策略、時間與情緒管理，最終能達到自我反思與精進。這樣的轉變不僅讓學生學會學習，也養成良好的學習態度與習慣，讓學力的成長在潛移默化中自然發生。

同時榮獲進步卓越獎增A及減C的中正國中王如杏校長表示，學校導入雲端學習資源，讓學生依據自身需求與步調自主學習，落實差異化教學，讓每位學生每天都有進步，逐漸達成目標。碧華國中謝承殷校長指出，學校推動閱讀教育與英語晨間共讀，結合外師教學營造自然語言環境，同時運用科技化評量與學習扶助，協助學生強化閱讀理解與應試策略，全面提升學習信心與成效。

中平國中林玲伊教務主任以「披荊斬棘、登峰造極」為口號，帶動全校線上自主學習風氣，成果亮眼。有學生在聯絡簿寫下，自己沒補習，只靠平臺影片複習，就考到理化90分，展現自主學習的實質成效。福營國中蔡佳真教務主任分享，教師運用線上評量精準掌握學習弱點、即時補救，成功讓學生從B+進步至A++滿級分，驗證數位化學習的效果。