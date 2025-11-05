學區劃分不合理 江瑞鴻：教育資源不能有城鄉差別

圖：仁武人口突破十萬人，市議員江瑞鴻關心學區劃分不合理問題。（取自高市議會直播）

高雄市議員江瑞鴻五日在教育部門業務質詢時，提出仁武人口突破十萬人，學區劃分不合理問題，喊話「教育資源不能有城鄉差別」。對此，教育局長吳立森回應，十一月底學區調整會議中，將與區公所及學校討論。

江瑞鴻表示，仁武人口已突破十萬人，全高雄學區都應該公平，教育資源不能有城鄉差別，要求教育局正視家長的心聲，家長要的是讓孩子能真正就近入學，減少接送奔波之苦，盼依實際交通距離重新檢討。

吳立森答詢，每年十一月底會提出學區調整會議，進行學區劃分的討論，並且與區公所及學校討論及審議。

江瑞鴻指出，因時空背景關係，確實存在不合理的地方，以高楠里為例，雖然是大灣國中及文府國中共同學區，實際上，高楠里至福山里僅需七分鐘，車程比前往大灣國中少五分鐘，至於五和里卻沒納入共同學區，引發家長不滿，認為不公平。

吳立森說明，高楠里部分，會留意楠梓區公所的提案，讓高楠里除了原本的學校外，也納入福山國中；五和里部分，將請仁武區公所進行提案，現場進行審議。