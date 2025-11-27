學區酒駕貨車撞違停！拒協商嗆「妳有車我沒有」 警一測傻眼
台中大里一起追撞事故意外揭露酒駕貨車司機的違法行為！37歲劉姓貨車司機在中興路二段追撞藍色進口轎車，卻拒絕與對方協商，還以「自己只是領人家薪水，不像妳有自己的車」等言論回應。警方到場發現劉男酒測值高達0.53毫克，遠超法定標準，已依公共危險罪嫌移送法辦。
貨車司機撞到違停轎車，意外曝光自己酒駕。劉姓貨車司機在台中大里擦撞前方轎車，對方原本自認違停有錯，要放過他，沒想到司機當下不搖下車窗也不下車，還嗆對方，這才聞到他有酒味，馬上報警，果然他酒測值0.53毫克，超過公危標準。
這起交通事故發生在台中大里中興路二段，時間是下午4點多，正值學生下課時間，且事發地點鄰近學區。原本只是一起小車禍，37歲劉姓貨車司機追撞了一輛藍色進口轎車。被撞的女性駕駛雖然坦承自己有違停的錯誤，但考慮到貨車司機工作辛苦，且車輛損傷不嚴重，原本打算私下和解，只需對方賠償烤漆費用即可。
然而，事態卻因劉姓貨車司機的態度而轉變。女駕駛表示，劉男當下不僅不搖下車窗，也拒絕下車處理，更以「自己只是領人家薪水，不像妳有自己的車」等令人費解的言論回應。這種厭世態度讓原本願意和解的女駕駛感到困惑，最終決定報警處理。
警方趕到現場後進行酒測，結果顯示劉姓貨車司機的酒測值高達0.53毫克，明顯超過法定標準。警方補充說明，劉男已因公共危險罪嫌被移送法辦。至於被撞女駕駛的違停行為，將等事故鑑定後釐清肇責再開單處理。
這起事件引發關注，一名酒駕貨車司機因為撞上違停車輛，意外曝光了自己的違法行為。特別是考慮到事發時間和地點，若發生更嚴重的事故，可能會對學童安全造成威脅，凸顯了酒駕行為的嚴重性和危險性。
《TVBS新聞網》提醒您：
◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕
◎未滿18歲者禁止飲酒
