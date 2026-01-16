學名藥不課徵對等關稅 協會籲強化台灣在地藥物韌性

（中央社記者何秀玲台北16日電）台美貿易協議今天拍板，美國對台下修對等關稅稅率，並承諾學名藥及其原料等項目不課徵對等關稅。中華民國學名藥協會表示，此舉顯示政府已將藥品穩定供應視為國家藥物韌性的重要一環，對產業發展方向具指標意義，台灣也應思考「在地生產、在地使用」，以落實國藥國用。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩接受中央社訪問時表示，學名藥先前即未被課徵關稅，此次美國承諾學名藥及其原料不課徵對等關稅，本質是符合美國鼓勵以學名藥取代專利到期原廠藥的政策方向；相較之下，專利藥因須配合在美投資與價格調整，承受美國關稅政策壓力反而較大。

殷為瑩進一步說明，藥品在專利期間因研發與專利成本，價格通常較高；專利到期後，美國政策明確希望透過引入學名藥競爭，讓藥價自然下修，因此維持學名藥零關稅，也符合美方政策目標。

從台灣外銷角度來看，殷為瑩分析，台灣學名藥輸美量體本就不大，不過原廠藥在美國承受投資與價格調整壓力，可能促使藥廠調高全球定價策略以平衡成本。此次美國維持學名藥零關稅，有助於穩定台灣的外銷環境，對以學名藥為主的製藥產業屬正面方向。

她說，從產業角度來看，全球正朝「在地製藥、強化供應鏈韌性」發展，台灣不應只著眼於出口，應思考哪些藥品適合「在地生產、在地使用」，以因應國際藥價政策變動，避免藥價上揚進一步衝擊健保與醫療體系。

殷為瑩也呼籲，隨國際情勢逐漸明朗，立法院朝野應儘速通過4年共新台幣240億元的國家藥物韌性整備計畫預算，透過預算支持與政策引導，強化藥物自主供應與在地自製能力，讓藥物韌性可以落實「國藥國用」，確保民眾用藥的可近性與穩定性。

藥品公司包括保瑞、藥華藥、台灣東洋皆表示，零關稅對公司來說並無影響。1（編輯：張均懋）1150116