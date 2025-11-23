學名藥使用率低 學者：推差額負擔

衛福部長石崇良（中）23日出席「第七屆臺灣藥學聯合學術研討會」與台灣大學附設醫學院院長余忠仁（左二），台灣藥學會理事長高純琇（右二）等來賓合影。（鄧博仁攝）

藥品費用在健保總額占比不小，民國110年已達28.9％。學者點出，台灣大量藥費花在已過專利期十幾年的原廠藥上，在其他國家相當罕見。據她計算，台灣的學名藥使用率可能僅有5成，顯示原廠藥迷思仍在，建議推動「差額負擔」，若民眾堅持選擇原廠藥，須負擔額外費用。

當原廠藥過了專利保護期，價格相對低廉、療效等同的學名藥陸續問世，但醫療現場往往發現，病患普遍偏好使用原廠藥，而醫師的養成教育、用藥實際經驗、藥品研究證據等因素，也導致較多原廠藥被開立。這種用藥習慣導致健保必須支付更高的藥價，進一步壓縮其他醫療資源的分配空間。

廣告 廣告

台灣藥學會23日舉辦台灣藥學聯合學術研討會，邀請衛福部長石崇良與多位專家學者進行對談。台大藥學專業學院教授沈麗娟指出，相較於各國的學名藥使用，台灣是「不正常的國家」，過了專利期十幾年的藥品比比皆是，前20大銷售藥品中，多數已逾專利期。

沈麗娟指出，部分國家的學名藥使用率高達8、9成，而我國健保署資料顯示為7成，占整體健保藥費的2成。但若將已過專利期的原廠藥納入分母，台灣的學名藥使用率可能僅有5成，占整體藥費僅1成左右。

台大醫院院長余忠仁表示，對於醫院管理而言，不會容許同一成分有2種藥物，但實務上仍有需要。要不要用學名藥替代原廠藥？需要足夠的證據，讓醫師和病人可以接受。學名藥協會理事長陳誼芬建議，針對過專利期5年以上的藥品，若進口廠商醫令量仍占過半以上，政府應訂定制度，提高國產學名藥醫令量，促使醫療院所採用國產學名藥。

石崇良表示，過去政府缺乏明確的學名藥政策方向，若要提升學名藥開立，最簡單的方式是納入醫院評鑑，但這樣做太過粗暴，應鼓勵並加速國產學名藥進行臨床試驗，並加強藥品療效不等通報，當民眾反映原廠藥和學名藥效果不同，不僅是醫師個人調整藥物，而是由醫院建立系統性的通報機制，這部分未來可納入醫院評鑑。

沈麗娟建議，可考慮採「差額負擔」方式，健保依照藥品成分給予單一價格，若民眾要選擇特定品牌，則負擔額外費用；原廠藥和學名藥的效果相當，不影響病患權益，同時可提供民眾選擇權。