學名藥協會提10大建言 石崇良：可納入藥品韌性國家型計畫
〔記者林志怡／台北報導〕今年多達47項藥品退出台灣，引起各界對於缺藥問題的關注，中華民國學名藥協會針對強化藥品供應韌性的國產製藥產業政策提出10大建言，衛福部長石崇良認為，均可納入「藥品韌性國家型計畫」，明年也將檢討DET制度，希望後年能夠實施，避免藥品劣幣驅逐良幣的情況。
協會提出的建言中，希望總統府健康台灣推動委員會可成立「藥品供應韌性小組」，並對國產製藥訂定專法或於「生技醫藥產業發展條例」中制定專章，未來或可由產發署成立「藥品韌性基金」，用以補助學名藥產業發展。
另目前「必要藥品」、「特殊藥品」、「關鍵藥品」定義紛雜，建議衛福部應一元化管理，並考量急重難罕癌等迫切需用藥求，在核價、調價、進藥時一併檢討。同時推動在地原料藥生產計畫與庫存監控平台，訂定國產學名藥市占率達到7成的目標。
協會也建議，對學名藥採取核備制，加速核價與上市，以落實國藥國用，並鼓勵醫院採用「國產新藥」，優化藥品療效不等通報系統，強化醫病對國產學名藥的信心，對於進口且已過專利期的藥品，應建立去集中化供應策略，避免缺藥風險，同時應重新審視專利連結政策，對國產學名藥上市的影響與功效。
石崇良指出，近期衛福部提報的「藥品韌性國家型計畫」已進入最後階段，協會的所有建言都是可行、且應納入計畫中的重要觀點，台灣製造的藥品已是國際精品之一，不比國外生產的藥品差，且為避免藥品供應斷鏈，應盤點哪些藥品具有寡占性，並強化國產原料藥、國產藥相關政策與鼓勵措施。
此外，石崇良表示，為增加醫院使用國產藥品的信心與意願，藥廠需要提出臨床試驗證明藥效相等性，衛福部將規劃成立聯合倫理審查委員會，加速相關審查並簡化流程，未來也會強化藥品療效不等通報機制，並參考病安通報的推廣方式，將其納入醫院評鑑範圍。
石崇良坦言，必要、特殊、關鍵藥品的定義確實「整個都亂掉了」，衛福部會強化藥品監控監測機制，建立提早預警、甚至強度稍高的安全庫存要求，同時與健保的藥價政策要連動，明年上半年也希望完成「藥品費用支出目標制(DET)」討論，更新相關規則，避免劣幣驅逐良幣，希望後年可以上路。
台大藥學專業學院教授沈麗娟也認為，應建立必要藥品與關鍵藥品清單，並定期更新，對高風險者提早因應，維持醫療韌性，食藥署也應加強監管學名藥品質，健保則要建立以有效成分為基礎的藥品支付制度。
