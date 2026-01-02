學名藥協會：國產學名藥市占應達7成 採核備制上市

（中央社記者何秀玲台北2日電）學名藥協會指出，為強化藥品供應韌性，轉型在地化成國際趨勢，建議政府訂定國產學名藥市占率7成目標，並將核價制度由核准制改為核備制，加速上市時程；也呼籲鼓勵醫院採用國產新藥，在健保制度中設立專款與獨立類別，降低本土新藥進入臨床的制度門檻。

中華民國學名藥協會向政府提出「強化藥品供應韌性之國產製藥產業政策十大建言」，涵蓋法制、健保制度與產業支持等面向。

其中，協會建言聚焦「國產學名藥」政策。協會指出，訂定國產學名藥市占達7成目標，應採核備制，加速核價與上市，以落實國藥國用。

協會說明，健保署已透過「生物相似藥品鼓勵試辦計畫」，進一步擴大至化療學名藥方案，設定學名藥在醫師處方中的使用比例（醫令量）須達70%；協會認為，此舉有助鼓勵國產製藥業者持續提供高品質藥物，強化藥品供應鏈韌性，降低對進口藥物的依賴，建議儘快上路。

在此基礎上，協會進一步建議，凡是原開發廠藥與學名藥並存，且臨床可互相替代的健保給付藥品分組，應比照化療學名藥計畫作法，在一定期間內，要求國產學名藥的實際市占率至少達7成。

其中，以剛過專利期5年內的藥品，以及高度集中在原開發廠的藥品分組為優先，如此才能有效分散藥品集中在原廠藥的供應風險，也能協助健保資源合理配置。

協會表示，現行國產學名藥核價程序依照「全民健康保險法」第41條規定，必須經共同擬訂會議報主管機關核定後發布，全年僅收載6次，流程往往需5至7個月，不利於國產學名藥及早上市。

協會建議，將現行核准制改為核備制，只要符合既定條件，業者送資料備查，不必每案等開會核准，即可生效或快速上路，縮短行政時程，有助於國產學名藥加速核價與上市，提升國產學名藥競爭力與供應韌性。

協會另一建言重點為「鼓勵醫院採用國產新藥」，強化國內用藥自主。

協會建議，政府應依法在健保總額中編列一定比例，設置專款支持「國產新藥」的給付與收載，讓國產新藥排除在「全民健保藥物給付項目及支付標準」的藥品給付協議的相關限制，免除現行醫療院所使用國產新藥須經專家事前審查的機制，才能實際降低藥廠上市障礙，進而促進國產新藥研發與投資。（編輯：張良知）1150102