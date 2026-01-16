學名藥輸美零關稅利多 生技類股表現強勢

（中央社記者何秀玲台北16日電）台美關稅貿易協議拍板，其中學名藥物及其成分等實施零關稅。生技類今天盤中明顯強勢，藥華藥衝上漲停587元，保瑞、美時、康霈上漲4%至7%。

藥華藥13日宣布，旗下新藥Ropeg於美國申請新適應症原發性血小板過多症（ET）藥證進展順利，已獲美國食品及藥物管理局（FDA）通知表示，完成審查目標日期為美國時間2026年8月30日，可望推升2026年營運。

保瑞有7至8成市場來自北美，董事長盛保熙日前曾表示，因許多客戶觀望美國總統川普政策，對未來生產基地布局存不確定性，使決策進度放緩。

不過今年整體來看，他認為，保瑞營運是「趨勢向上」。他也指出，併購是成長策略，目前看來，專科用藥的併購機會相對增加，已有案子談到中期階段。

美時2025年9月以新台幣約200億元，收購美國私人控股製藥公司Alvogen US。美時表示，由於「美國優先」政策下，在當地生產藥品更易取得政府採購合約，此收購也將挹注美時獲利，並擴充產品線。

美時也表示，隨著與Alvogen US整合工作持續進行，將逐步發揮併購綜效，並邁入下一階段的成長。

另外，康霈2025年12月曾宣布，旗下新藥 CBL-514已完成向美國FDA遞交「體重管理」適應症二期臨床試驗申請（IND）。（編輯：張良知）1150116