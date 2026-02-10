學員年增40%創五年新高！K-TV聯手跨境電商與實戰派大神 封關交流再創新媒體能量

▲青年局攜手跨境電商「亞馬遜全球開店」，分享國際市場趨勢與成功案例，協助學員掌握跨境電商運作模式與成長機會。

【記者 王雯玲／高雄 報導】農曆年前壓軸登場，現場座無虛席。高雄市政府青年局近日於「K-TV新媒體人才培育中心」舉辦年終壓軸「2026前瞻布局：電商X新媒體」新媒體小聚，邀集跨境電商平台與實戰型創作者團隊，聚焦電商趨勢與社群經營策略，更同步發表年度傲人成績單。據統計，去年參與青年局K-TV新媒體人才培育課程活動人數，較前年大幅成長逾40%，創下近5年新高，顯示高雄青年對於數位職能學習與跨域競爭力的需求正逐年攀升。

▲高雄市青年局長林楷軒於課程現場致詞表示，高市府持續深化新媒體人才培育，積極回應新媒體多面向、生活化且靈活的社群趨勢。

青年局局長林楷軒於現場與學員親切互動時表示，高市府持續深化新媒體人才培育，積極回應新媒體多面向、生活化且靈活的社群趨勢。林楷軒強調，當今百工百業無論是創業或就業，都能透過新媒體工具強化行銷，提升個人與產品的競爭力。因此，青年局特別在歲末年終邀請電商龍頭與社群創業家「強強聯手」，分享第一線實務經驗，協助青年縮短摸索期，讓創意能量精準轉化為實戰戰力。

▲K-TV新媒體人才培育課程強調實作導向，學員在專業導師引導下進行設備操作，將課堂所學與內心創意轉化為精彩作品。

本次新媒體小聚特別攜手跨境電商「亞馬遜全球開店」與實戰派創業顧問公司「墨樊創顧」。其中，「亞馬遜全球開店」長期協助臺灣品牌跨境市場，擁有完整的全球物流、金流與行銷資源；而深耕創業教育的「墨樊創顧」（我媽叫我不要創業），則由執行長同時也是知名創作者Harry親自南下，大方分享如何將社群內容轉化為品牌經營與實質銷售。

小聚內容除涵蓋電商基礎與品牌觀念，亦針對實務上最具挑戰的「品項選擇」、「社群行銷」及「品牌危機應對」等議題，進行深度解析與雙向對話。透過引領青年瞭解將「流量」轉化為「收益」的市場邏輯與策略思維，讓這場小聚不僅是知識傳授，更是緊密連結市場實務的交流盛會。

青年局指出，回顧去（2025）年，新媒體相關課程活動參與人數年增長逾40%，刷新近5年紀錄，顯見高雄青年在數位職能培養上的熱度持續升溫。本次小聚除青年學員踴躍參與外，更吸引超過15個公務機關派員交流，證實新媒體職能已成為公私部門共同關注的核心能力。

為進一步活化資源，「K-TV新媒體人才培育中心」同步啟動「場地付費借用制度」，凡課程主題符合新媒體應用、數位行銷等領域之單位，皆可申請借用空間，期盼吸引更多指標性師資與專業課程落地高雄，共同將此地打造為南臺灣數位行銷人才的培育重要樞紐。相關活動資訊可至「高雄市政府青年局」官網查詢，或追蹤官方FB、IG及Line@（@youth.kcg），掌握開春第一手消息。（圖／記者王雯玲翻攝）