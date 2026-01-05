學員提出「把跑步機搬上舞台」 金曲歌王驚呆：從未想過

學員的創意讓呂士軒相當驚喜。（圖／北流提供）

台北流行音樂中心全新推出「北流演唱會學院」，以「做出一場真正的演唱會」為核心，整合導演企劃、音樂製作與現場音訊三大專業，打造灣少見、以「完整演唱會實作」為導向的人才培育計畫。課程最大亮點之一，是攜手風格鮮明、創作能量備受肯定的金曲歌王呂士軒與王彙筑，以兩人實際演出為主軸，帶領學員從音樂編排、舞台節奏到現場技術配置等層面全面參與，貼近產業真實需求。

音樂製作課程期間，特別安排呂士軒與王彙筑前往排練室進行團練，讓學員近距離觀摩演唱會前的實際準備流程。呂士軒分享，有學員以其歌曲〈New Game+〉為發想，提出將跑步機搬上舞台、邊唱邊跑的構想，讓他直言從未想過，也大讚這樣的實戰型課程在坊間相當少見。王彙筑則表示，期待學員打造不同於以往的演唱會形式，這次能放下樂器、專心演唱，也已做好心理準備，迎接不被框架侷限的自由舞台。

排練當天恰逢冬至，北流董事長黃韻玲也驚喜現身排練室，關心學員學習成果並送上象徵祝福的湯圓，勉勵學員勇敢踏出屬於自己的第一步。她指出大型演唱會多由高度專業團隊全程執行，相關實務經驗鮮少對外開放，這次 80 位學員與兩位歌手及師資團隊，從企劃提案、歌曲改編到舞台執行全程參與，能實際操作到這樣的程度十分難得，她強調「北流演唱會學院」的意義並非自我標榜，而是實際做給產業看，期望藉此示範實戰培育的可能性，挖掘更多具備行動力與整合能力的新世代人才。

王彙筑希望迎接不被框架侷限的自由舞台。（圖／北流提供）

