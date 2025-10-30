即時中心／高睿鴻報導

國民黨日前改選主席，前立委鄭麗文最終獲勝，但外界卻持續質疑她立場親中、媒體更陸續揭露中共支持她、甚至大膽動用多種手段介選等情事。豈料，她最近接受專訪時，竟再次唱和中共、選擇與中國國台辦一樣的用詞，汙衊我國總統賴清德是「麻煩製造者」、甚至主張「下架台獨黨綱」。對此，民進黨發言人韓瑩今（30）霸氣反嗆，鄭麗文身為最大在野黨主席，竟持續重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。

韓瑩說明，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定；而且，從前總統蔡英文的4個堅持、到總統賴清德提出的和平4大支柱，立場清楚一致。反觀鄭麗文，過去批評九二共識、如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。

韓瑩進一步表示，這段時間以來，國民黨為首的在野陣營，多次遭美國與國際警告，削弱台灣防衛自主、向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。她批評，鄭麗文過去竟也稱共軍擾台是在「維持治安」、如今又把「共軍不擾台」當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。

總結上述，韓瑩強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻想換來；當國民黨主席不斷重唱中國說法、背離國際主流，才是真正讓台灣陷入風險的麻煩製造者。

原文出處：快新聞／學國台辦汙衊賴清德！鄭麗文竟嗆「麻煩製造者」 民進黨霸氣回擊

