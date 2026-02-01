學妹讓柯文哲原地尷尬抓頭 媒體人喊：這招「借刀殺人」也太狠了

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌1/31一起陪同民眾黨議員參選人們到南門市場發春聯，未料聯訪剛結束，突然有一位自稱柯文哲學妹的女子上前陳情直呼「為什麼我買不起台北市房子」。而一旁的黃國昌一看到女子上前說有事情要問，就立即低頭走人，默默退到遠處；柯文哲聽了一小段話後，最後也抓了抓頭離開。

黃國昌和柯文哲發春聯遇到女子陳情，黃國昌低頭秒閃（圖／翻攝自民眾之聲YT）

醫師作家蔡依橙說，為什麼你不行但阿北可以？因為你沒有叫小草捐錢然後買商辦登記自己名字。因為你沒有一個會隨時拿一疊現金回家讓你 ATM 小額理財的伴侶。因為你老公不會在市長室踩飛輪。因為你沒有專門且忠誠的橘子為你流亡海外。

資深媒體人詹凌瑀則說，居住正義喊得震天響，遇到提問跑得比誰都快；柯文哲和黃國昌這兩位「居住正義」的代言人，浩浩蕩蕩去南門市場發春聯，結果遇到一位自稱學妹的女子真心提問：「為什麼我買不起台北房子？」

接下來的反應，簡直就是一場經典的行為藝術。

詹凌瑀指出，平常在直播裡咆哮、在立法院裡大聲疾呼的「戰神」黃國昌，面對這個他最愛談的核心議題，竟然是選擇當場閃人，媒體形容得好，根本是「秒閃」，這速度快到連車尾燈都看不到。我們的阿北柯文哲面對學妹的靈魂拷問，也只能展現招牌動作抓抓頭，聽兩句就趕快離開。

原來所謂的居住正義，僅限於在舒適圈裡對著麥克風喊話，一旦面對真實的民意焦慮，唯一的對策就是逃跑？

更耐人尋味的是，網路上開始流傳一段細節。有人發現黃國昌在現場似乎對旁邊使了個眼色，這讓不少網友開始懷疑，這位情緒激動的「學妹」，該不會根本就是國昌老師精心安排的「演員」吧？

詹凌瑀說，如果是真的，這招「借刀殺人」也太狠了。安排一齣戲讓黨主席在公眾面前丟臉、下不了台，自己再帥氣地轉身離場，獨留柯文哲在原地尷尬抓頭。這哪裡是為了居住正義，這根本是「黃爸爸演員訓練班」的結業成發。

黃國昌和柯文哲發春聯遇到女子陳情，柯文哲一開始試圖和對方溝通，最後也抓了抓頭離開（圖／翻攝自民眾之聲YT）

