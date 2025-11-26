學妹遭學長拖行剪髮！家長冷回「他有憂鬱症多體諒」 網炸了
（記者張芸瑄／新北報導）新北市一所高職24日傳出校園衝突事件，一名高三男學生被控在校內拖行一名高一學妹並剪下其頭髮。事件曝光後，新北教育局發布的初步說明與家屬指控內容出現明顯落差，引發地方熱議。加害學生家長更以孩子「有憂鬱症、躁鬱症」為由，希望外界多加體諒，相關說法也在網路上掀起反彈。
臉書社團「我是新莊人」團長許明偉指出，教育局在通報文件中描述，兩名學生因在便利商店擦撞而發生口角，下午雙方前往教室理論時，男學生疑似以剪刀剪下部分頭髮，互動中一路拉扯至1樓學務處。但被害家長的說法則截然不同，強調根本不是互相拉扯，而是女學生遭男學生單方面由3樓強行拖下樓，最後在學務處前被剪髮。
許明偉表示，女學生事後身心受到不小的衝擊，家屬最在意的是後續處理是否透明。他質疑，目前教育局僅以通報與關懷方式回應，並未明確交代後續是否啟動正式的霸凌調查、加害者的處置方式，以及受害學生接下來是否能在安全環境上課等問題。
他也補充，加害方家長事後提出「孩子有憂鬱、躁鬱症」的說法，希望外界能多體諒，讓他感到相當意外。他強調，面對此類校園事件，家長應盡快為孩子驗傷並報警，而非僅以校內和解方式草率處理。
事件在社群引發大量討論，不少網友直言情緒障礙不應成為脫罪理由，認為「有憂鬱症的人通常不會主動攻擊他人」，也有人批評「校園暴力不能再用和解方式處理」、「加害者家長不該把責任推給疾病」。多數留言皆呼籲校方與教育局應清楚釐清事發經過，並給予被害學生明確保障。
《引新聞》提醒您：拒絕暴力請撥打110；反霸凌專線：1953
