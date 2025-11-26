學妹遭學長「拖行剪髮」！施暴者家長「1句」全網炸鍋

生活中心／綜合報導



新北某私立高職驚傳校園暴力事件，24日高一學妹與高三學長發生碰撞糾紛，遭到學長二度闖教室，剪掉頭髮、從3樓拖行到1樓，導致學妹多處擦挫傷。臉書社團「我是新莊人」團長許明偉在臉書揭露整起事件，加害方家長「1句」惹怒全網。事後許明偉再度發文列出「3點」，認為教育局聲明內容與他所知事實不符。









新北高一學妹遭學長「拖行剪髮」3分鐘！他曝施暴者家長1句全網怒：零容忍

新北高一學妹遭學長「拖行剪髮」3分鐘，他曝施暴者家長1句全網怒。（圖／民視新聞）

臉書社團「我是新莊人」團長許明偉24日晚間發文，表示「現場家長跟孩子的陳述，跟公文裡的說法有幾個落差」。他指出，說明中的事件經過為「兩名學生在便利商店碰撞、發生口角，下午前往3樓教室理論，過程中用剪刀剪下部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處」，與受害者家屬說法有出入「高三男同學直接抓住高一女同學，從3樓一路拖到1樓，過程中學生幾乎是被硬拉著走，到1樓後才在學務處前被剪頭髮，結果是身上多處擦挫傷、晚上做惡夢、情緒崩潰」。

新北高一學妹遭學長「拖行剪髮」3分鐘！他曝施暴者家長1句全網怒：零容忍

新北高一學妹遭學長「拖行剪髮」3分鐘，他曝施暴者家長1句全網怒。（圖／民視新聞）

對於新北市教育局表示「學校第一時間介入、完成通報、啟動輔導」，許明偉透露受害者家長相當憂心「孩子被這樣對待，學校跟教育局有沒有把這件事當成『校園霸凌＋暴力事件』，而不是普通同儕衝突？」。他強調「被害學生的身心受創，現在是每天都在承受，不是一張通報表、一句關懷就結束。」，直言「未來這位高一女同學，能不能安心上學？加害方會怎麼被處理？有沒有啟動正式的霸凌調查與紀錄？」，要求教育局與校方後續處理要給家屬交代。

此外，許明偉 先前曾指出 加害者家屬解釋「孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望多體諒」，他鄭重提醒家長務必正式驗傷並報案，千萬不要只在校內私下和解。貼文曝光，網友氣炸怒批「暴力一律零容忍，沒有理由」、「家長別找藉口」、「校園暴力不能姑息」、「請加害者家長不要把他孩子情緒控管問題怪罪到憂鬱或躁鬱症上脫罪」、「加油，絕對不要就這樣算了！憑甚麼因為加害方有躁鬱症、憂鬱，受害者就要體諒？開甚麼玩笑！造成的陰影誰來彌補」、「有身心障礙問題絕對不是可以欺負別人的免死金牌！！請加害人的家長認真面對這個問題」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：學長「拖行學妹」剪髮3分鐘！他曝施暴者家長1句全網怒：零容忍

