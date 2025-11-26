學妹遭學長「3樓拖到1樓」強行剪髮 施暴者辯「1句話」惹怒全網

新北某私立高職傳出學妹遭學長從3樓拖到1樓、強行剪髮的霸凌醜聞。翻攝自臉書



新北市某私立高職 24 日爆發校園霸凌事件，一名高一女學生竟遭高三男學長二度闖入教室，強行從校舍3樓一路被拉到1樓學務處前，還被強迫剪掉部分頭髮，身上多處擦挫傷。臉書社團「我是新莊人」團長許明偉揭露此事，認為教育局公文內容與家屬陳述落差甚大，而加害者家長還聲稱「孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望多體諒」，更是惹怒全網。

許明偉24日發文指出，教育局公文描述為「兩名學生在便利商店碰撞、發生口角，下午前往3樓教室理論，過程中用剪刀剪下部分頭髮，兩生一路拉扯至一樓學務處」，然而受害女學生家屬的敘述完全不同，強調孩子是被高三男學生「直接抓住，強行從3樓拖到1樓」，過程中幾乎被硬拉著走，到1樓後才在學務處前遭剪髮，事後女學生身上多處出現擦挫傷，情緒崩潰、晚上做惡夢，身心均受到嚴重衝擊。

對於教育局聲稱「學校第一時間介入、完成通報並啟動輔導」，許明偉直言，這樣的處理方式無法讓家長安心。他質疑是否有將本案視為正式的「校園霸凌與暴力事件」，是否啟動完整的霸凌調查程序，以及日後女學生能否安心回到校園，都是家屬最需要官方給予明確交代的部分，「被害學生的身心受創，現在是每天都在承受，不是一張通報表、一句關懷就結束。」

事後由於加害者家長一句「孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望多體諒」，許明偉已建議受害者家屬，務必正式驗傷並報案，勿僅在校內和解。網友也痛批，「有憂鬱症要體諒，那這樣被打的活該嗎，如果是憂鬱症小孩被打就看看家長會不會體諒你，有病就要就診服藥」、「有憂鬱症的人不會去攻擊別人，家長別找借口」、「加油，絕對不要就這樣算了」、「有身心障礙問題絕對不是可以欺負別人的免死金牌」。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

