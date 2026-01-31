學妹陳情怒喊「買不起台北房子」！柯文哲搔頭、黃國昌秒閃一旁

柯文哲學妹（左二）陳情怒喊，為什麼買不起台北房子。 圖：民眾黨提供

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌今（31）日前往市場發春聯，不料，遇到一名自稱是柯P學妹的女子陳情。學妹說，她考上醫學系，為什麼買不起台北市房子？不過，黃見狀就立刻閃到一旁，柯聽了幾句後也搔頭離開。讓該學妹怒吼，「你們不是要實踐公平正義嗎！」

柯文哲、黃國昌、台北市議員張志豪、台北市中正萬華區議員參選人吳怡萱、松山信義區議員參選人許甫今上午在南門市場發放春聯，並接受媒體聯訪。

不過，在媒體聯訪結束後，一名女子突然上前說，她有幾句話想問柯P。黃國昌見狀立刻撤到一旁，吳怡萱則問對方是誰。該女子回應，「我是柯P學妹。」隨後她就開始陳情，並指自己已經35歲，為什麼買不起台北市房子？

柯P學妹說，她是在大安區最精華地帶長大，花了家裡很多錢，補習考上醫學系，但為什麼淪落到買不起房子，連家裡旁邊的房子都買不起，為什麼？

柯文哲在一旁聆聽，但柯P學妹情緒非常激動，雖然他一度想要說明解釋，最後還是搔頭離開。不料，該舉動反而激怒學妹，讓她激動怒吼，「為什麼！你們不是要實踐公平正義嗎！」吳怡萱最後說，「我們會努力實踐公平正義。」

