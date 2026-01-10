學姊黃瀞瑩生了！曬一家三口照喊：世界未必完美 有你在的世界一定美麗無比

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

學姊生了！台北市議員黃瀞瑩今（10）日在臉書貼文，貼出一張一家三口的相片，是自己抱著剛出生的嬰兒，以及自己及丈夫的手比出心的照片。黃瀞瑩說，「寶貝，歡迎你來到地球。世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比。」

黃瀞瑩去年8月在臉書貼出超音波照，宣布懷孕4個月，今天在臉書貼出照片，曝孩子「劉一手」已順利誕生。

而貼文發出後，不少同黨同志也留言恭賀，包含創黨主席柯文哲也在底下留言稱「恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了，祝福寶寶平安健康成長，你們未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。」而同樣為剛升格為人母的民眾黨前發言人吳怡萱也留言「恭喜學姊！一起加入睡不飽行列」。



