化身柯文哲分身跑攤！陳佩琪談官司心境
[NOWnews今日新聞] 民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩辦公室今（22）日在北投舉辦園遊會，包括民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、前主席柯文哲的妻子陳佩琪都出席活動力挺，陳佩琪更與黃瀞瑩一起體驗製作癒彩沙瓶。黃瀞瑩笑說，孕婦隨時要保持心情快樂，陳佩琪表示，「每天都是挑戰新的開始」。陳佩琪也透露面對柯文哲官司的心境，柯文哲還會挑戰AI的答案。
黃瀞瑩辦公室今日在新北投捷運站後方七星公園舉辦「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」 活動。黃國昌會前受訪被問到今天陳佩琪有來園遊會，之後可以期待柯文哲會出席這樣的活動嗎？黃國昌回應說，柯文哲公開的活動還是要看他自己的計畫，按部就班來進行，柯文哲現在正面臨民進黨司法上面的追殺，12月的時候馬上就要進行言詞辯論了。這件事情對柯文哲、對民眾黨都很重要。
黃國昌說，如何能夠讓整個法庭言詞辯論的過程跟內容忠實地反映給台灣人民知道，讓台灣人民來做最佳的裁判，這件事情民眾黨也在進行非常密集的準備當中。
陳佩琪致詞時表示，「大家其實大家知道，就是歲末了，然後天氣也變冷了。那我相信，我們在我們的周圍，還有我們的社區，應該有一群需要我們去關懷的朋友。」今天很感謝那個黃瀞瑩給她這個機會，讓她有不同的途徑，然後對這個社會、跟周遭的朋友，能夠再付出不同方面的關懷，她並稱讚黃瀞瑩是一個很認真服務的議員。
隨後，陳佩琪更與黃瀞瑩一同體驗製作癒彩沙瓶。陳佩琪說她以前有跟小孩一起做過，等黃瀞瑩的小孩明年1月出生就可以教他做。黃瀞瑩笑說，當媽媽很需要忘記生氣的事，孕婦隨時要保持心情快樂，陳佩琪回應說「每天都是挑戰新的開始」。
陳佩琪把認為沮喪的藍色沙子放進玻璃罐，但夾雜不少白色，她說官司進一行到一半有些沮喪，接下來才有一點快樂，「民眾黨就是我們的希望。」她還透露柯文哲最近在家中都跟AI吵架，「對AI的答案不滿意，挑戰AI，因為AI會閃躲問題，說回答不出來、說不知道就好啦」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
