「學姊」黃瀞瑩拚連任！民眾黨公布2026首波議員提名人選 共7人入列

​面對2026年九合一選舉，民眾黨於今（29）日召開中央委員會，會中核定選決會通過的第一波直轄市與縣市議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大安文山區張志豪，以及新竹市東區李國璋、宋品瑩、香山區葉國文。

​民眾黨主席黃國昌表示，每一位被提名夥伴都是強棒，不僅深耕地方、更具備紮實專業、實務歷練與服務熱忱，期盼爭取鄉親朋友支持，繼續用行動為民服務，讓家鄉一步一步變得更好。他強調，面對2026地方選戰，不僅被提名人要全力以赴讓自己成為最好的選擇，民眾黨積極推動地方層級聯合治理的腳步也不會停下。

繼政策會舉辦首場「聯合政府論壇」獲得社會熱烈迴響後，黃國昌指出，第二場論壇「聯合政府的理論與實踐，日本經驗、台灣新選擇？」將於11月2日登場。

黃國昌指出，該論壇將從「台灣如何借鏡日本民主制度」出發，邀請重量級與談人，日本維新會前眾議員村上政俊、政治大學國際事務學院副教授石原忠浩、高雄大學政治法律系教授楊鈞池、中國文化大學政治系教授鄭子真，共同就日本新首相高市早苗與此次選舉中，自民黨與維新會完成政策協調，以及簽署的《聯合執政協議書》內容，展現成熟的聯合政權政治運作模式，證明聯合政府絕非僅權位分配，而是各政黨為推進國家福祉，以實踐共同政策目標、結合創造真正的團結，進一步探討台灣未來推動聯合政府的可能路徑。

此外，黃國昌指出，民眾黨立院黨團接獲行政院來函，請各黨團薦送中選會委員後 ，已裁示黨部立刻作業，啟動公開徵詢機制，凡符合中選會委員法定資格專業人士、且有意獲本黨推薦者，請檢附個人履歷，於11月3日晚上6時前，以電子郵件寄送履歷至指定信箱，本黨完成審查後將如期送件，以確保國家憲政制度運作無虞。

黃國昌強調，中選會委員應超然獨立行使職權，不得恣意擴權、駁回或消極抵抗人民發起的公投案、或使台灣選務落後於世界潮流，處處掣肘不在籍投票；盼透過向社會廣邀人才，共同推動台灣選制的現代化改革，凡具備法政專業人士或對選舉有實務經驗的社會賢達，皆歡迎踴躍自薦。

