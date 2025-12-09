學姐將學弟寫的告白信發上網「竟違法」 律師公布關鍵原因

《哈！真相大白了》邀來《整形過後》演員温昇豪、洪暐哲、龎蕾馨（右2、右1、左1）上節目。公視提供

醫療劇《整形過後》製作人兼主演温昇豪率演員龎蕾馨、洪暐哲亮相，與李沛旭、方宥心、王為等藝人同上哈林庾澄慶主持的節目《哈！真相大白了》。但節目上一道「學姐將學弟的告白信發上網路」題目，竟讓男女參賽者分站兩邊，龎蕾馨更與李沛旭鬥起嘴來，而哈林還火上加油，引温昇豪出面緩頰。

方宥心、龎蕾馨面對這道法律題「學姐將學弟的告白信發上網路，但因學姐是當事人，所以沒有違法」，兩女生都選「○」。方宥心說「我們工作上的書信、合約，會有一條叫保密條款」，讓哈林笑問「人家寫告白信給妳，因為沒有簽保密條款，所以可以放上網？」新加坡女星龎蕾馨則理直氣壯地說「他（學弟）給了我，信就是我的，要怎麼樣是我的事」，哈林聽了讚她是「理直氣壯的人」，龎蕾馨攤手伸舌露出調皮一面，還笑說「如果是裸照我就不會放」。

現場參賽男性好面子，這題都答「╳」，温昇豪抿嘴笑說「這可能有點妨害祕密，把我祕密公開」，洪暐哲也認為信上可能有電話等個資「不適合上網公開」，王為說「個人心理上不願意，上頭有我署名，而且我只想給學姐看吧？」李沛旭則加碼說「文字內容是屬於學弟寫的這一方，那是他的隱私吧？」

沒想到李沛旭一番話讓龎蕾馨聽了沒好氣說「我怎麼知道是學弟你親筆寫的？」，李沛旭反嗆「我又沒追妳，奇怪！」兩人頓時鬥起嘴。主持人哈林還不饒人「補刀」，指著身材壯如「大隻佬」的李沛旭說「他的手比妳腿還粗」，讓龎蕾馨忍不住反擊「我也是有老公的，只是沒這麼壯」，看著戰局意外升溫，還讓領軍的温昇豪出面緩頰說「大家平手，還有機會！」，但一來一往的「笑果」，也令來賓們捧腹笑成一團。

而這題答案公布竟是「╳」，節目上的法律專家、律師黃杰解釋，「由於學弟的文字是他的著作，可以主張受到著作權法保護」，他更進一步說「學姐將文字公開發表，同時侵犯學弟的公開發表權，所以是會違反著作權法的規定」。但龎蕾馨仍不服說「唉呦，不公平！」，讓哈林搞笑說「你說的都對，是我們答案不對」，此舉又讓現場笑翻。



