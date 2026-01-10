學姐生了！黃瀞瑩喜曬合照：寶貝，歡迎你來到地球

民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／翻攝自黃瀞瑩臉書）





民眾黨台北市議員黃瀞瑩於今日（10日）透過臉書正式宣布，已平安產下兒子，喜迎新生命到來。她在文中感性對孩子喊話，歡迎其來到地球，並表示儘管世界未必完美，但有孩子存在的環境一定美麗無比。

走過艱辛求子路 臉書分享喜悅

黃瀞瑩於2024年結婚，隨後在2025年8月於社群平台公布懷孕消息。她在當時的回憶中提到，求子過程面臨諸多挑戰，經歷了一針針扎在肚子上的辛苦與吞藥的過程，在面對失敗與流淚後，最終才迎來出現「兩條線」的奇蹟。

黃瀞瑩表示，這段過程讓她與家人深刻感受到生命的喜悅，也因為孩子的到來，讓生活有了家的模樣，人生更增添色彩。

期許孩子在愛中成長 守護台灣土地

對於產後的展望，黃瀞瑩感性表示，這片她深愛的土地上，每個人都代表不同的顏色，正是因為彼此的不同才顯得美麗。她自我期許，希望孩子能活在五彩繽紛且充滿愛的台灣，並承諾會拚盡全力愛護孩子，讓孩子在被愛包圍的同時，也能學會愛自己。

